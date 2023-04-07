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不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

蔡過境3天 陸僑動員上千 有人掛彩

本報記者/洛杉磯報導
一名示威僑民陳彬為保護音箱兩條腿都被刮傷出血。（鹿強提供）
一名示威僑民陳彬為保護音箱兩條腿都被刮傷出血。（鹿強提供）

蔡英文6日下午離開洛杉磯，三天過境讓南加各路人馬總動員，台灣僑民到場歡迎並且共進僑宴，表達支持。但卻傳出，5日在雷根圖書館外，若干人士發生肢體衝突，甚至受傷。中國大陸僑團代表鹿強表示，這三天南加華人社區雞飛狗跳，很多老闆為了到場抗議，生意都不做了。

鹿強表示，這三天總共動員1000人左右，參與者最大年齡80多歲，約三分之一都是經營生意的業者，為了抗議都暫時放下生意，還有僑領高血壓帶病參加。他希望蔡英文不要再來，把洛杉磯搞得雞飛狗跳，對大家沒有任何好處。說是過境，但這次過境比在其他國家訪問時間還長。不過如果她再來，他們還是一樣對待。

他說，6日11時中國大陸僑團100多人聚集在蔡英文下榻的朋那維丘酒店門前，在她上車走的時候，口號叫的震天響，可謂順利完成任務。6日沒有發生肢體衝突，因為警察把幾個有暴力傾向的人隔離開來，所以沒機會發生肢體衝突。其實以前馬英九來的時候，大家就很平和，沒有組織示威。他們不是針對台灣人，只是針對台獨。這次蔡英文來南加，把當地華人的族群也分裂了，大家都是在美國的華人華僑，很多人都相互認識，平時抬頭不見低頭見，希望她不要再來。

鹿強總結說，三天遊行5日在雷根圖書館最為激烈，當天出動700人從早上7點多就出發，一直到下午2點。現場有情緒激動的人士揮舞棍棒打人，還有人衝到他們的隊伍中搶國旗和條幅，同時拔掉音箱，場面很暴力。大致有兩人受傷，其中一名示威僑民陳彬，為保護音箱兩條腿都被刮傷出血，還有人手指受傷，幸好都是皮外傷。

蔡英文 南加 華人

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