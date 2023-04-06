春季融雪量創紀錄 民眾憂洪災

加州創歷史紀錄積雪，儘管有利解除乾旱狀況，但自塞拉山脈因融雪而流洩而下的前所未見水量，引發民眾對下游洪災的擔憂。(Getty Images)

加州 創歷史紀錄的積雪，儘管有利於解除乾旱狀況，但是，自塞拉山脈(Sierra)因融雪而流洩而下的前所未見水量，引發民眾對下游洪災的擔憂。

加州水資源部門積雪調查與水供應預測經理德古茲曼(Sean de Guzman)表示，國王河流水域(Kings River)4-7月期間的融雪流徑預測範圍為265%、肯恩河域(Kern River)融雪平均值則高達422%。北部流域融雪流入加州最大水庫沙斯塔湖(Shasta Lake)的平均流量為126%、流入奧羅維爾(Oroville)費德河域(Feather River)平均流量為181%。

河川徑流融雪的確切速度，取決於加州何時開始出現氣溫上升。目前部分地區已面臨極端融雪，圖拉里湖(Tulare Lake)流域的主要河流3月份流量超過平均流量的400%，今年融雪河水淹沒該地區的防洪措施，導致洪水 氾濫。預估圖拉里湖的春季融雪量將破紀錄。

南部山脈面臨的部分挑戰是大量積雪，北塞拉山脈平均融雪量已達年度新高302%，明顯高於北部山脈平均降雪量198%。北部山脈通常積雪較多、並具有更強大的處理徑流能力。勞倫斯柏克萊國家實驗室水文氣候研究科學家羅德斯(Alan Rhoades)表示，南部水庫具備基礎設施，但不及沙斯塔湖或奧羅維爾湖的大規模，管理大量流入的水量，更加困難。

沙斯塔湖與奧羅維爾湖是加州最大水庫，仍有充足蓄水空間。聖華金河谷(San Joaquin Valley)的小型水庫則並非如此。洛杉磯加大 氣候科學家史溫(Daniel Swain)指出，現實情況是聖華金河流域的防洪系統、並不如沙加緬度那般強大，內華達南塞拉山脈的西部與東部斜坡分水嶺，是可能發生洪水之處。