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加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

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加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

編譯胡立宗／綜合報導
油價高，該去哪裡找便宜的油就成了一門學問。(美聯社)
油價高，該去哪裡找便宜的油就成了一門學問。(美聯社)

現今的油價又有蠢蠢欲動之勢，加州每加侖平均油價開始逼近5元大關，該去哪裡找便宜的油就成了一門學問，幸好GasBuddy根據美國汽車協會（AAA）的報價整理出加州各縣與都會區加油站的公開報價，出發加油前不妨上網看看，網址請點這裡

截至2023年4月4日為止，GasBuddy統計的加州便宜加油站，前幾名都在北加，分別是：

加州主要都會與各縣的加油站價格一覽表。北加天堂市的Fastrip 4月4日每加侖...
加州主要都會與各縣的加油站價格一覽表。北加天堂市的Fastrip 4月4日每加侖只要3.63元。（取自GasBuddy網站）

1．比尤特縣（Butte County）天堂市（Paradise）的Fastrip，每加侖只要3.63元。（9190 Skyway Rd）

2．同為比尤特縣奧羅維爾（Oroville）的Feather Falls Mini Mart，每加侖3.79元。（6032 Lower Wyandotte Rd）

3・沙斯塔縣（Shasta County ）安德森（Anderson）的Marathon，每加侖同為3.79元。（2470 Balls Ferry Rd）

4・索拉諾縣（Solano）委利賀（Vallejo）的Valero，每加侖也是3.79元。（505 Tennessee St）

5・Valero同一條街的Shell，每加侖稍貴3.83元。（500 Tennessee St）

加州各縣的油價高低，莫諾縣最貴，4月4日每加侖均價5.86元（Dataheral...
加州各縣的油價高低，莫諾縣最貴，4月4日每加侖均價5.86元（Dataherald）

此外，亞裔眾多的都布林（Dublin）與布利桑頓（Pleasanton）油價也常低於4元。

那麼南加就沒有便宜的油了嗎？不見得喔，只是可能要開遠一點，而且4元起跳。

・橙縣拉哈布拉市（La Habra）的Shell，每加侖4.04元。（101 E Imperial Hwy）

・洛杉磯縣派拉蒙市（Paramount ）的Anthem Oil，每加侖4.09元。（7512 E Alondra Blvd）

・聖地牙哥縣朱拉維斯塔（Chula Vista）的Mohsen Oil #7，每加侖4.23元。（3205 Main St）

至於洛杉磯華人區，則可以去：

洛縣阿罕布拉（Alhambra）的Costco，每加侖就要4.39元。（2207 W Commonwealth Ave）

・洛縣羅蘭岡（Rowland Heights）的ARCO，每加侖就要4.65元。（1100 Nogales St）

・洛縣聖蓋博市（San Gabriel）的ARCO，每加侖就要4.65元。（100 W Valley Blvd）

加州 油價 洛縣

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