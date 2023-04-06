加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

油價高，該去哪裡找便宜的油就成了一門學問。(美聯社)

現今的油價 又有蠢蠢欲動之勢，加州 每加侖平均油價開始逼近5元大關，該去哪裡找便宜的油就成了一門學問，幸好GasBuddy根據美國汽車協會（AAA）的報價整理出加州各縣與都會區加油站的公開報價，出發加油前不妨上網看看，網址請點這裡。

截至2023年4月4日為止，GasBuddy統計的加州便宜加油站，前幾名都在北加，分別是：

加州主要都會與各縣的加油站價格一覽表。北加天堂市的Fastrip 4月4日每加侖只要3.63元。（取自GasBuddy網站）

1．比尤特縣（Butte County）天堂市（Paradise）的Fastrip，每加侖只要3.63元。（9190 Skyway Rd）

2．同為比尤特縣奧羅維爾（Oroville）的Feather Falls Mini Mart，每加侖3.79元。（6032 Lower Wyandotte Rd）

3・沙斯塔縣（Shasta County ）安德森（Anderson）的Marathon，每加侖同為3.79元。（2470 Balls Ferry Rd）

4・索拉諾縣（Solano）委利賀（Vallejo）的Valero，每加侖也是3.79元。（505 Tennessee St）

5・Valero同一條街的Shell，每加侖稍貴3.83元。（500 Tennessee St）

加州各縣的油價高低，莫諾縣最貴，4月4日每加侖均價5.86元（Dataherald）

此外，亞裔眾多的都布林（Dublin）與布利桑頓（Pleasanton）油價也常低於4元。

那麼南加就沒有便宜的油了嗎？不見得喔，只是可能要開遠一點，而且4元起跳。

・橙縣拉哈布拉市（La Habra）的Shell，每加侖4.04元。（101 E Imperial Hwy）

・洛杉磯縣派拉蒙市（Paramount ）的Anthem Oil，每加侖4.09元。（7512 E Alondra Blvd）

・聖地牙哥縣朱拉維斯塔（Chula Vista）的Mohsen Oil #7，每加侖4.23元。（3205 Main St）

至於洛杉磯華人區，則可以去：

・洛縣 阿罕布拉（Alhambra）的Costco，每加侖就要4.39元。（2207 W Commonwealth Ave）

・洛縣羅蘭岡（Rowland Heights）的ARCO，每加侖就要4.65元。（1100 Nogales St）

・洛縣聖蓋博市（San Gabriel）的ARCO，每加侖就要4.65元。（100 W Valley Blvd）