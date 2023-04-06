載客量未恢復 加州公共交通面臨財政懸崖

專家表示，加州公共交通系統面臨財政懸崖，正處於關鍵時刻。（Getty Images）

加州 許多公共交通機構現在都面臨財政懸崖，除了收入不斷減少，過去三年依靠的生命線聯邦資金也已終止。這些交通機構表示，如果政府不介入，他們可能不得不削減服務或調漲票價。

加州公共交通系統過去在經濟低迷時期也曾遭受過打擊，例如2008年大衰退期間，但新冠疫情 造成的損失較大。早在2013年，載客量就已開始下降，但在新冠疫情於2020年3月開始後急遽下降，而且與經濟衰退因素不同的是，疫情造成的載客量流失至今未完全恢復。

加州公共交通載客量2019年2月高達1億人，到了2020年6月大幅下降只剩約2000萬人。截至2022年6月，這個數字回升到約6000萬人。

交通機構表示，他們在疫情期間獲得的聯邦資金將在兩年內用罄，而未來將逐步淘汰使用燃油車的法規，也會減少他們從加州政府獲得的稅收資金，讓他們的財務面臨更大壓力。此外，加州因為出現250億元預算赤字的關係，立法會和州長紐森（Gavin Newsom ）已提議延後和刪減一些交通擴建計畫。

戴維斯加大交通研究院（Institute of Transportation Studies）計畫主任瑟希拉（Giovanni Circella）表示，這是加州公共交通的一個關鍵時刻，也關係到它的長期未來。

目前處境最艱難的交通系統，大多是收入主要來自乘客購票的機構，包括灣區 捷運（BART）、舊金山Muni和洛杉磯地鐵。

以灣區捷運為例，其載客量從2019年會計年度的1億1800萬人，減少到2022年的約3500萬人。2019年，灣區捷運的乘客票價和停車收入總計5億2000萬元，占其營運資金的66%，但在2021年跌剩12%，去年略微反彈至21%。

專家指出，加州公共交通系統現在經常出現班次延誤和取消，部分原因是持續的勞動力短缺。

洛杉磯加大交通研究院院長泰勒（Brian Taylor）表示，許多公共交通系統的司機紛紛轉行到風險較低的行業工作，例如卡車運輸業。泰勒稱，這些司機離開的原因包括不想承擔糾察工作，例如要求乘客戴上口罩，還有系統中惡化的精神、毒品和遊民危機。交通機構官員3月在加州立法會上表示，這些問題不僅嚇跑了司機，也嚇跑了乘客。

此外，交通機構管理不善也是問題。

灣區捷運並非唯一受到抨擊的交通機構。加州眾議員伯曼（Marc Berman）要求對聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA）進行審計，他認為，是領導層造成這個機構的營運和財務問題。