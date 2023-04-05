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拜登批准新一輪 加州風暴援助金

編譯組／綜合4日電
拜登總統3日批准另一輪加州災難援助，協助受風暴重創地區復原。圖為拜登今年1月下旬在州長紐森的陪同下，前往聖他克魯茲縣視察災情。（美聯社）
拜登總統3日批准另一輪加州災難援助，協助受風暴重創地區復原。圖為拜登今年1月下旬在州長紐森的陪同下，前往聖他克魯茲縣視察災情。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）上個月底呼籲聯邦政府在持續風暴中加強對加州的支援，拜登總統3日再次做出加州災難聲明（disaster declaration），為那些自2月中旬以來，受嚴重冬季風暴、洪水和山崩影響的災民提供聯邦資金。

自2月21日以來，紐森已經宣布加州47個縣進入災難緊急狀態，這些縣占全州80%以上地區。

蒙特瑞縣（Monterey County）縣議會主席阿雷荷（Luis Alejo）說：「許多人遭受了重大損失，必須有人支援才有辦法從這種極端困境中走出。我們很欣慰，援助已經在路上了。」

根據拜登的最新聲明，肯恩（Kern）、瑪利波薩（Mariposa）、蒙特瑞、聖比尼度（San Benito）、聖他克魯茲（Santa Cruz）、杜拉瑞（Tulare）和杜倫姆（Tuolumne）等七縣的風暴災民將有資格獲得額外援助，包括住房、糧食、諮詢、醫療和法律等援助，聯邦還將加強援助提供緊急救難服務和復原成本的州、部落和地方政府，同時會在社區重建的過程中提供災民低利率貸款。

紐森上個月底表示，加州最近幾周已經被數兆加侖雨水浸透，許多地區被洪水淹沒，還有兩個地區遭到龍捲風襲擊；加州降雪量也創下新高，部分地區48小時內的降雪量高達64吋；蒙特瑞縣帕哈羅鎮（Pajaro）一座75年歷史的堤防崩塌，迫使數百人撤離。

這是加州今年第二次宣布進入災難緊急狀態，第一次是在1月初。拜登政府3月中旬宣布了總統緊急狀態聲明（presidential emergency declaration），提供聯邦援助給加州，但這種援助的範圍比較有限，通常不包括長期的聯邦復原計畫。

紐森3日晚上發出聲明說：「隨著我們持續與地方和聯邦夥伴密切合作、支援這些受風暴重創的社區，總統這一聲明為我們帶來了更多重要的資源。」

不過，災民如果沒有合法身分，將無法獲得聯邦援助，這讓蒙特瑞縣許多直接受洪水影響的無證移民被排除在外。

加州 紐森 風暴

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