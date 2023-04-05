車庫頂層房、殘牆屋 地震堪憂

地震專家警告，起居空間位於車庫頂層的獨立屋，在強震中有倒塌風險。（FEMA）

洛杉磯 時報報導，加州 常見「起居空間位於車庫頂層的獨立屋」，及透過所謂「殘牆」（cripple wall）的脆弱短牆與地面連接的獨立屋，如今恐處危險中。地震 專家提出警告，認為這些類型房屋在大地震中相較容易倒塌。

起居空間位於車庫上的房屋，其起居空間的重量，僅靠車庫門兩側瘦弱的支撐物，這些支撐物在地震中，可能會彎曲或斷裂導致倒塌。

此外，該類房屋底層有面缺失的牆，意即車庫門所在，上層還有乘載物，可謂頭重腳輕，這類型住宅被稱為「軟層住宅」（soft-story home）。專家表示，2000年之前建造的軟層住宅相較脆弱。

加州地震廳（California Earthquake Authority）首席減災官、地震工程研究所所長馬菲（Janiele Maffei）表示，「若它們完全倒塌，那就是八呎或九呎的落差，所有家具會在裡面亂飛。」

這種風險，與底層為車庫、支撐力不足的公寓樓相似。許多城市如洛杉磯和舊金山，都需改造這類型軟層公寓。

然而，軟層住宅卻不受強制性改造法律約束。

許多獨棟、木架構的房屋，在近期加州地震能有很好的抵禦能力，若它們四周有很好支撐，且不會橫跨斷層帶兩側，通常得以抵禦強震。

馬菲說，2019年於里奇克萊斯特（Ridgecrest）發生芮氏規模7.1地震，具有抗震板基礎的獨立屋，沒有那種「巨大、很棒的房間」，抗震力都不錯。

而1979年前建造的房屋，離地面有幾步之遙，也處於危險中。它們通過一堵「殘牆」與地面連接，房子晃動時，很容易從地基上脫落。南加州修復成本約5000元，北加州6000元。

還有一個地震風險是1995年前建造的磚牆煙囪，地震倒塌可能導致居民死傷。官員表示，對大多數較舊的煙囪來說，最安全是拆除全部或部分。

翻新軟層住宅成本，遠高於修復未加固的殘牆，約1萬4000元至2萬8000元。

聯邦緊急救難管理署（FEMA）2019年10月頒布預先設計的改造計畫，允許許多房主在沒有結構工程師的情況下，對軟層房屋進行抗震和加固，從而節省數千元。

加州也啟動一項名為「地震軟層住宅」（Earthquake Soft-Story）有限試點計畫，將替選定的房主提供最高1萬3000元贈款，以幫助改造。FEMA提供500萬元，足以幫助375位房主。

居民可於4月下旬申請補助，官員們也正尋找更多承包商接受培訓。

目前，補助金僅適用於不超過兩層樓的房屋。南北加州都會區多個郵遞區號為補助區域。

查尋補助的郵遞區號網域為 https://crmptools.com/collections/ess-community-leaders/products/ess-zip-codes。