陸僑放話：蔡英文過境損中美關係

南加數十名大陸僑團代表表達對中國與宏都拉斯建交的態度和立場。（本報記者／攝影）

中華民國總統蔡英文即將過境美國，南加州 的大陸僑團日前發表僑界聯合聲明，慶祝中華人 民共和國與宏都拉斯共和國建立正式外交關係，同時對蔡英文將要過境洛杉磯表示堅決反對。

聯合聲明指出，宏都拉斯與台灣斷絕所謂的外交關係而與中國建交再次說明，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。據媒體披露，台灣地區領導人蔡英文將要「過境」美國，我們南加 州華人華僑堅決反對。眾所周知，蔡英文上台之後，拒不承認海峽兩岸的穩定基石「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，在分裂祖國的道路上愈行愈遠；而美國長期奉行一中政策，因此蔡英文「過境」美國勢必損害中美關係。

聯署社團包括南加州華人華僑聯合總會、南加州華人社團聯合會、南加州華人社團大聯盟、南加州華人聯合總會、洛杉磯華人華僑聯誼會等數百個社團。

南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華作為活動發起人，他表示，中國與宏都拉斯共和國建立友好外交關係是順應大事，民心所向的正確選擇。中國已與世界上180多個國家建立友好外交關係，希望中美能保持正常友好關係，希望蔡英文此次來訪不會對中美關係造成傷害。

南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，作為華人華僑，在過去七年中，見證九個國家與台灣當局斷交，相信將有更多的國家認清國際局勢，與台灣當局「斷交」。蔡英文將過境洛杉磯，希望美國政府真正執行承諾的「一個中國」的政策，不支持台獨。