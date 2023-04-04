我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

陸僑放話：蔡英文過境損中美關係

本報記者╱洛杉磯報導
南加數十名大陸僑團代表表達對中國與宏都拉斯建交的態度和立場。（本報記者／攝影）
南加數十名大陸僑團代表表達對中國與宏都拉斯建交的態度和立場。（本報記者／攝影）

中華民國總統蔡英文即將過境美國，南加州的大陸僑團日前發表僑界聯合聲明，慶祝中華人民共和國與宏都拉斯共和國建立正式外交關係，同時對蔡英文將要過境洛杉磯表示堅決反對。

聯合聲明指出，宏都拉斯與台灣斷絕所謂的外交關係而與中國建交再次說明，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。據媒體披露，台灣地區領導人蔡英文將要「過境」美國，我們南加州華人華僑堅決反對。眾所周知，蔡英文上台之後，拒不承認海峽兩岸的穩定基石「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，在分裂祖國的道路上愈行愈遠；而美國長期奉行一中政策，因此蔡英文「過境」美國勢必損害中美關係。

聯署社團包括南加州華人華僑聯合總會、南加州華人社團聯合會、南加州華人社團大聯盟、南加州華人聯合總會、洛杉磯華人華僑聯誼會等數百個社團。

南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華作為活動發起人，他表示，中國與宏都拉斯共和國建立友好外交關係是順應大事，民心所向的正確選擇。中國已與世界上180多個國家建立友好外交關係，希望中美能保持正常友好關係，希望蔡英文此次來訪不會對中美關係造成傷害。

南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，作為華人華僑，在過去七年中，見證九個國家與台灣當局斷交，相信將有更多的國家認清國際局勢，與台灣當局「斷交」。蔡英文將過境洛杉磯，希望美國政府真正執行承諾的「一個中國」的政策，不支持台獨。

美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗表示， 中宏建交為兩國人民友好往來及兩國各個領域合作掀開新篇章，也將為中國和拉美地區國家友好合作注入新動能。

南加大陸僑團日前發表僑界聯合聲明，慶祝中華人民共和國與宏都拉斯共和國建立正式外交...
南加大陸僑團日前發表僑界聯合聲明，慶祝中華人民共和國與宏都拉斯共和國建立正式外交關係，同時對蔡英文將要過境洛杉磯表示堅決反對。（本報記者／攝影）

華人 加州 南加

上一則

釋放受刑人惹議 洛縣政委急撤案

下一則

5日僑宴迎蔡英文 洛中華會館50人參加

延伸閱讀

蔡英文會面麥卡錫前夕 解放軍軍機逾越中線及西南空域

蔡英文會面麥卡錫前夕 解放軍軍機逾越中線及西南空域
麥卡錫將與蔡英文會談 矽谷台僑：讓全世界看到台灣

麥卡錫將與蔡英文會談 矽谷台僑：讓全世界看到台灣
蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電

蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電
蔡麥會晤在即 白宮：強烈敦促北京別反應過度

蔡麥會晤在即 白宮：強烈敦促北京別反應過度
美西和統會籲麥卡錫拒與蔡英文會面

美西和統會籲麥卡錫拒與蔡英文會面
貝里斯演說 蔡英文：有些國家試圖破壞但我們緊密相連

貝里斯演說 蔡英文：有些國家試圖破壞但我們緊密相連

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播