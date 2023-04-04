我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

國民黨美西南支部：蔡英文執政7年7缺

記者張庭瑜/洛杉磯報導
中國國民黨美西南支部常委暨中央候補委員曹靜永，表達他們對蔡英文總統執政的不滿。（曹靜永提供）
中國國民黨美西南支部常委暨中央候補委員曹靜永，表達他們對蔡英文總統執政的不滿。（曹靜永提供）

中華民國總統蔡英文4月4日晚近8時將抵達洛杉磯，在當地過境停留兩晚，與此同時，中國國民黨美西南支部的七個分部，和全美守護台灣大聯盟等多個洛杉磯分部，表達對蔡英文總統執政的不滿。

中國國民黨美西南支部常委暨中央候補委員曹靜永指出，廣告中指出在蔡英文總統執政下的台灣，面臨了多個失誤，包括一系列的缺貨問題，這也被稱為「7年7缺」。近七年來，台灣面臨各種缺貨問題，包括蛋、電、藥、水、地、人力和人才等。然而，面對這樣的困境，蔡總統卻缺乏有效的解決方案。例如，農委會主委陳吉仲對於缺蛋問題，只有各種無法解決的藉口。經濟部長王美花在2022年1月喊出「不會缺電」，但隨後發生全台大停電的事故。此外，缺乏藥品已經長達三年，影響到國民的健康。

曹靜永又說，缺水也影響到產業發展，缺地問題則限制了工業區的發展。由於環境、低薪和兩岸關係不穩定，台灣缺乏人力和人才問題也頻頻出現，這些問題凸顯出民進黨在執政方面缺乏誠意。國民黨將繼續關注民生問題，包括缺水、缺電、缺蛋等問題，堅定地監督政府，捍衛民眾權益和福祉。另外，蔡政府的錯誤外交路線導致台灣失去九個邦交國，例如中美洲的宏都拉斯共和國與中華民國斷交等等問題。

國民黨 蔡英文 中華民國

上一則

不談政治？郭台銘洛城演講：有太陽的地方就有中華民國

下一則

美國中國信託銀行 擴增分行據點 擴大服務

延伸閱讀

蔡英文會面麥卡錫前夕 解放軍軍機逾越中線及西南空域

蔡英文會面麥卡錫前夕 解放軍軍機逾越中線及西南空域
麥卡錫將與蔡英文會談 矽谷台僑：讓全世界看到台灣

麥卡錫將與蔡英文會談 矽谷台僑：讓全世界看到台灣
蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電

蔡英文見證台貝外長簽署技術合作協定、送5000台筆電
蔡麥會晤在即 白宮：強烈敦促北京別反應過度

蔡麥會晤在即 白宮：強烈敦促北京別反應過度
美西和統會籲麥卡錫拒與蔡英文會面

美西和統會籲麥卡錫拒與蔡英文會面
貝里斯演說 蔡英文：有些國家試圖破壞但我們緊密相連

貝里斯演說 蔡英文：有些國家試圖破壞但我們緊密相連

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播