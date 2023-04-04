國民黨美西南支部：蔡英文執政7年7缺

中國國民黨美西南支部常委暨中央候補委員曹靜永，表達他們對蔡英文總統執政的不滿。（曹靜永提供）

中華民國 總統蔡英文 4月4日晚近8時將抵達洛杉磯，在當地過境停留兩晚，與此同時，中國國民黨 美西南支部的七個分部，和全美守護台灣大聯盟等多個洛杉磯分部，表達對蔡英文總統執政的不滿。

中國國民黨美西南支部常委暨中央候補委員曹靜永指出，廣告中指出在蔡英文總統執政下的台灣，面臨了多個失誤，包括一系列的缺貨問題，這也被稱為「7年7缺」。近七年來，台灣面臨各種缺貨問題，包括蛋、電、藥、水、地、人力和人才等。然而，面對這樣的困境，蔡總統卻缺乏有效的解決方案。例如，農委會主委陳吉仲對於缺蛋問題，只有各種無法解決的藉口。經濟部長王美花在2022年1月喊出「不會缺電」，但隨後發生全台大停電的事故。此外，缺乏藥品已經長達三年，影響到國民的健康。

曹靜永又說，缺水也影響到產業發展，缺地問題則限制了工業區的發展。由於環境、低薪和兩岸關係不穩定，台灣缺乏人力和人才問題也頻頻出現，這些問題凸顯出民進黨在執政方面缺乏誠意。國民黨將繼續關注民生問題，包括缺水、缺電、缺蛋等問題，堅定地監督政府，捍衛民眾權益和福祉。另外，蔡政府的錯誤外交路線導致台灣失去九個邦交國，例如中美洲的宏都拉斯共和國與中華民國斷交等等問題。