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6次過境美 蔡英文屢有斬獲

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
蔡英文總統出訪邦交國，途中將再度過境美國，也為疫情後首度出訪。（本報檔案照片）
蔡英文總統出訪邦交國，途中將再度過境美國，也為疫情後首度出訪。（本報檔案照片）

自2016年上任以来，中華民國總統蔡英文已八次出訪邦交國，其中六次過境美國。而蔡總統過境美國時，特別是到訪洛杉磯期間，除獲僑胞熱烈歡迎之外，也引起不同程度的抗議。此次蔡總統訂4月4日晚搭機抵達洛杉磯，當晚在洛杉磯市中心一家酒店接受僑胞歡迎，5日在雷根圖書館演說，5日晚在洛市一家酒店參加僑宴，6日下午2時搭專機返台，預料又可能引起正反兩極的大動作。

回顧蔡英文上任以來，曾過境美國六次，每次都締造不同的成績。

2016年6月「英翔專案」出訪巴拉圭、巴拿馬，過境經邁阿密、洛杉磯。該趟行程為蔡英文上任總統後首度出訪。

途經邁阿密時，蔡英文會晤了旅美棒球好手陳偉殷，參訪高雄港的姊妹港邁阿密港，了解當地海運業者投資情況。知名婦女組織「NFDW」主動通過決議案，並由時任會長沙利文（Joanne Sullivan）在邁阿密僑宴上呈送，以彰顯蔡總統成為中華民國及全球華人社會首位民選女性總統的歷史性成就。此次訪問， 邁阿密僑宴參加人數超過400人，洛杉磯更逾800人。

2017年1月的「英捷專案」出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多，過境經休士頓、舊金山。期間訪問了德州大學安德森癌症中心、Twitter總部等地。休士頓僑宴參加人數超過600人，舊金山僑宴更逾800人出席。

2017年10月的「永續南島，攜手共好」出訪馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島，過境經檀香山、關島。該趟旅程開放台灣媒體隨團採訪總統公開行程，並安排參訪亞利桑納號戰艦紀念館。返程過境關島時，時任總督卡佛（Eddie Calvo）接機，關島機場連外道路懸掛多幅中華民國國旗歡迎蔡總統到訪。夏威夷及關島兩地僑宴出席人數均逾300人。

2018年8月的「同慶之旅」出訪巴拉圭、貝里斯，過境經洛杉磯、休士頓。由於時任美國總統川普當年3月16日簽署生效《台灣旅行法》，解除台灣和美國政府高層官員交流的限制，因此過境洛杉磯時，時任美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）也前往接機，蔡英文停留洛杉磯期間也與多位美國政要會面。

之後蔡英文還參訪雷根總統圖書館並發表公開談話，也是蔡英文首度在美國發表公開講話；期間蔡總統也走訪洛杉磯華僑文教服務中心，寫下中華民國元首在美期間走訪駐外機構的首例。

蔡總統過境洛杉磯及休士頓時，僑民均熱情歡迎，兩地僑宴人數均逾千人。該次蔡英文過境美國，有三項突破，一是以中華民國元首身份到中華民國官方駐美單位參訪，二是參訪美國聯邦機構，三是以前在過境期間新聞採訪的管制全面解除。

2019年3月的「海洋民主之旅」出訪帛琉、諾魯、馬紹爾群島，過境經夏威夷檀香山。蒞臨東西中心《台灣關係法》立法40週年全美巡迴影像展開幕式，見證台美40年的歷久彌堅的情誼。

2019年7月的「自由民主永續之旅」出訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞納丁，訪程分別過境紐約及丹佛。美方同意蔡總統在紐約和丹佛兩地停留整整四天，蔡英文首次在駐紐約辦事處公開活動，並與17個友邦駐聯合國代表會晤。此趟旅程受當地僑民熱烈歡迎，其中紐約晚宴人數高達1100人，堪稱歷年來中華民國總統過境美東規模最大的僑宴。

洛杉磯 蔡英文 中華民國

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