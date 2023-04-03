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男子栽贓奶茶店 飲料惡意摻異物

記者陳懿／綜合報導
畫面左下角的顧客內特，從衣服中拔出一塊布放進飲料杯內，隨後在網路上發布惡意評論詆毀店家名譽。（圖片來源：Tea Hut IG）
畫面左下角的顧客內特，從衣服中拔出一塊布放進飲料杯內，隨後在網路上發布惡意評論詆毀店家名譽。（圖片來源：Tea Hut IG）

洛杉磯KTLA電視台於1日報導指出，舊金山灣區一名男子在當地一家奶茶店喝飲料時，將異物放入杯中，隨後在網路上對這家亞裔商家留下惡意評論。隨後這家奶茶店釋出澄清影片，公布男子的惡行。

視頻來源：Tea Hut IG/記者陳懿後製

在網路餐廳評論平台Yelp自稱內特（Nat.A）的男子，3月13日來到舊金山灣區密爾布瑞（Millbrae）一家名為Tea Hut的奶茶店消費。從店內監視器畫面顯示，內特拿到飲料喝了幾口後，將手伸進格子襯衫的口袋中，在裡面搓揉。

只見他從從口袋裡掏出一個黑色布料，丟入杯子內。隨後拿出手機拍下杯中的異物，並在Yelp上留下兩條不實且充滿惡意的評論。

Tea Hut的錢姓老闆（Aaron Qian，譯音）告訴媒體，他家的飲料主打百分百純天然，而且總是將顧客的健康和食品安全擺在第一，當他受到這種不實指控時，必須站出來澄清。

而Yelp在檢視過錢老闆提供的監視畫面後，將內特發布的兩條關於Tea Hut的評論刪除。

錢老闆也將影片公布在社群平台上，希望藉由大眾的力量一起找出這名惡意攻擊奶茶店的男子。

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