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遠離都會 5地房價低於35萬

洛杉磯訊
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

由於昂貴的房價加州的潛在買家可能難以在洛杉磯、舊金山等大城市找到合適的家園。但對於地理位置選擇相對靈活的人來說，Go Banking Rates 3月份的研究顯示，加州一些地區的房價相對實惠，其中南加帝王縣(Imperial County)的Calexico，平均房價是31萬5277元。

根據 Realtor.com 的數據，這項研究詳細介紹每個州最便宜的購房地點，發現加州五個城市的平均房價低於35萬元，遠低於洛杉磯、舊金山等城市上百萬的房價。

加州房價最便宜的五個城市。（數據來源：Realtor.com 製表：記者邵敏）
加州房價最便宜的五個城市。（數據來源：Realtor.com 製表：記者邵敏）

這五個房價最便宜的城市包括肯恩縣（Kern County）的Oildale，平均房價24萬8001元；杜拉瑞縣（Tulare）的 Porterville，平均房價27萬8057元；肯恩縣的Delano，平均房價27萬8057元；杜拉瑞縣（Tulare County)的杜拉瑞，平均房價31萬699 元；帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。

研究人員分析Zillow和美國人口普查局的數據，以確定哪些城市擁有該州最便宜的房屋。對於加州來說，房價最低的城市只有不到7萬居民。

在加州找到房價可承受的城市是一件困難的事情，尤其近年來全州房價飛漲。杜拉瑞城市經理助理Josh McDonnell表示，市政府官員正在幫助該地區的房價保持在可承受範圍內， 儘管如此，房價還是可能會隨時間的推移上漲。對於想要選擇在城市、郊區或農村生活的人來說，圖萊里市目前仍是可負擔的選擇。

Redfin最近一項研究發現，隨著最近幾個月灣區房價下跌，希望離開舊金山的人數開始放緩。但專家表示，灣區出現的價格同比大幅下跌的情況，可能不會以同樣方式影響該州其他地區。

房價 加州 舊金山

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