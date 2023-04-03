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汰換柴油貨車提案 獲聯邦認可

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦同意加州汰換柴油貨車的提案。（美聯社）
聯邦同意加州汰換柴油貨車的提案。（美聯社）

加州將柴油貨車汰換成零排放車輛的方案，正式獲得聯邦環保署（EPA）的認可。環保署長芮根（Michael Regan）指出，將廂型車、聯結車、大客車改換為零排放車輛的作法，將更為有助減少來自車輛的排放。州長紐森則表示，加州向來是汽車排放標準的先驅，加州率先停用高汙染的車輛，將使其他各州、各國更樂於仿效。

美聯社指出，環保署設定聯邦對汽車排放的標準，不過由於加州已經獲得許可，得以設立自己的排放標準，而更嚴的標準往往成為其他各州的範本。八個州計畫採取加州式的卡車標準；15個州與華府、紐約市2022年也表態，希望環保署同意加州的卡車標準。背後原因之一是，交通工具占加州溫室氣體排放量的40%，加州已經要求2035年全面停售燃油車，但環保署尚未跟進。

加州的卡車新規主要針對製造商與大量擁有者。旗下擁有50輛或以上卡車的業者，必須定期通報加州，旗下車輛的使用狀況；製造商自2024年開始就必須提高零排放車輛的銷售比例，依照不同分類，在2035年的占比將達到40%至75%。此一規範獲得聯邦認可，環保人士當然開心，不過部分專家質疑，加州的供電基建還沒準備好，2022年夏末面臨熱浪襲擊時，加州各地都傳出缺電危機，遑論卡車的充電設備還不夠普及。

一些貨運業者則擔心，更換零排車輛的成本過高，對產業更有不利衝擊，聯邦與加州聯手推動虛幻的措施，完全忽略設計、新建、製造與營運的實際成本。只是，美聯社指出，聯邦對大型車輛的排放標準也是愈趨嚴格，包括氮氧化物的排放量在2027年前必須減少80%以上，2023年也會提出系列更嚴格的溫室氣體排放法規，最終目標是讓零排放的電動卡車居於多數。

加州 汽車 紐森

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