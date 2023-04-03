私密景點／冬季雨量豐 超級花季可期

2023年的加州可能再度迎來超級綻放。（路透）

加州 的春季值得期待的景觀之一是超級花季（super bloom）。其成因來自過去一年的旱象使得許多雜草死亡，因此在春季不會搶野花的養分；特別是前一年大旱之後出現豐沛雨量更容易引發超級花季。基於2022年的氣候型態，加州公園休閒局（Department of Parks and Recreation）審慎樂觀地預估今年3月可能會出現超級花季。而事實上，南加 的部分地區已經進入超級花季了，依此狀況推演，中加、北加也可能迎來超級花季。

2019年曾經出現過加州超級綻放。（取自Contemporary Nomad網站）

加州的花季通常由南至北出現，最北邊的山區可能要到6、7月才會出現，南加的聖地牙哥縣安扎－伯芮格沙漠州立公園 （Anza-Borrego Desert State Park）與河濱縣的艾辛諾湖 （Lake Elsinore）2月底、3月初就已經盛開。加州前一次的超級花季發生在2017年與2019年之間，當時百花齊放的景觀引來大批人潮，單是艾辛諾湖一地就湧進10萬人潮，當時亂象叢生。因此面對今年可能再現的亂象，市長Natasha Johnson乾脆宣布，罌粟花季結束前，熱門步道、公路出口閘道與停車格一律暫停使用。

・南加沙漠地區花季的時間為3月初至4月初，地點除了 安扎－伯芮格沙漠州立公園與艾辛諾湖外，聖伯納汀諾縣的奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）與約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）也是不錯選擇。

・洛杉磯縣時間為3月中至4月初，地點包括蘭卡斯特（Lancaster）的羚羊谷加州州立保護區（Antelope Valley California State Reserve），與聖塔蒙尼卡山區的穆古角州立公園（Point Mugu State Park）。

・中加海岸時間為3月中至4月中，熱門地點包括聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）的蒙大拿德奧羅州立公園（Montaña de Oro State Park）與卡里佐平原國家紀念碑（Carrizo Plain National Monument），以及靠近聖瑪格麗塔（Santa Margarita）的Shell Creek Road。

・灣區的盛開期在4月末至6月中，地點包括核桃溪（Walnut Creek）的狄亞布洛山州立公園（Mount Diablo State Park），米爾谷（Mill Valley）的塔馬派斯山州立公園（Mount Tamalpais State Park），還有沿著州道一號的半月灣區（Half Moon Bay）。屋崙（Oakland）的Reinhardt Redwood Regional Park與Sunol Wilderness Regional Preserve，馬連縣（Marin County）的Chimney Rock Trail，紅木城（Redwood City）的艾奇伍德縣立公園（Edgewood County Park）與Russian Ridge Preserve也可以賞花。

・內華達山脈的高地野花一般要等到6、7月才會盛開，沿著Sagehen Creek Trail經過特拉崎（Truckee）時，就能看到盛開的牧丹（western peony）或藍色小百合（camas lily），7月經過卡森口步道（Carson Pass Trail）時則可見到沖天炮花（scarlet gilia）、火焰草（Indian paintbrush）、亞麻（blue flax）與塞拉百合（Sierra lily）。

2019年3月的艾辛諾湖超級綻放。（美聯社）

不過鑒於以往的慘痛經驗，加州公園休閒局還是呼籲，賞花客注意生態保育，而且出發前務必瞭解當地路況與天氣，另外最好自備水與糧食，必要時也可以做好防曬。