護健康 新車銷售2035年須達零排放

聯邦環保局批准加州要求降低重型卡車廢棄排放量，紐森給予讚揚。（Getty Images）

聯邦環保局批准加州 要求降低重型卡車廢棄排放量後，加州州長紐森 發表聲明，讚揚環保局決策。

根據目前環保政策，加州決定將要求卡車製造業加強製造銷售零排放車輛。另根據此政令，加州卡車製造商從2024年起至2035年止，須持續提高零排放卡車生產標準。加州零排放車輛政策已獲得一些其他州效仿。根據統計，採取此零排放車輛的州所生產的卡車量，占美國卡車市場的22%。美國環保局新令將保護數百萬名加州人的健康，讓他們免於呼吸柴油卡車所排放出的有害污染氣體。

紐森州長稱，環保局新規定，對保護氣候變遷意義重大。加州去年成為全球率先採納終止車輛廢氣排放的少數行政地區之一。他說，感謝拜登政府，加州將可增加公路上奔馳的零排放重型卡車，繼續推展加州領先全球的降低空氣污染與保護公眾健康政策。卡車與公車是造成空氣污染最嚴重的交通工具，加州將領先全球，不准廢氣排放量大的卡車與公車上路，世界各國與美國其他州府將會競相效仿。

聯邦環保局過去批准加州領先全球的管制重型卡車政令，此即先進清潔卡車令 (the Advanced Clean Truck Rule, ACT )，以及加州空氣資源局先進清潔卡車決議 (CARB’s Advanced Clean Trucks Regulation) 。

根據ACT，卡車業必須於2035年前，55% 2b-3等級卡車銷售量，75% 4-8等級卡車，另40%半拖拉車的銷售量必須屬於零排放規格。

另根據紐森2020年所頒布的行政命令，加州空氣資源局 (California Air Resources Board, CARB)於去年通過規定，要求加州新車銷售於2035年必須達到零排放標準，這是全球首例。

由於加州州府提出零排放氣體車輛折扣優惠與一些獎勵政策，加州2022年銷售新車中 ，幾乎19%已屬零排放車輛。加州州府推出氣候承諾 (California Climate Commitment) ，至今為止已提供50億元以上經費，推展清潔卡車與公車。