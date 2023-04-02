加州風暴 恐引發深層山崩災難

專家表示，冬季風暴提高了加州山區發生深層山崩的可能性。（美聯社）

馬連縣（Marin County）一條道路上周因為山崩嚴重變形，導致一旁的101公路必須暫時關閉，也干擾了太平洋瓦電（PG&E）兩條瓦斯管的運作。

北馬連水利局（North Marin Water District）營運總監克拉克（Robert Clark）說：「20呎寛，15呎深，這正是山坡土壤向下移動到道路上，並將路面瀝青推到我們管線頂部的泥土量。」

這些山坡土壤還在持續移動中，時間可能持續數月。對於管線埋設在地下的公用事業來說，這個情況反映出飽含水份的土壤發生崩滑的危險，這種「深層山崩」（deep-seated landslide）的規模通常一般的土石流要大得多。

加州 地質調查所（California Geological Survey）表示，深層山崩可能由高強度降雨即時引發，也可能在數周或數月後才發生。

加州地質調查所表示，在深層山崩中，由於水深入地表以下，滲入岩石較不穩固的區域，這些區域在被吸飽雨水的岩石和土壤的重壓下，會形成滑坡面。加州地質調查所副州地質學家蘭卡斯特說（Jeremy Lancaster）：「所有落在地表的水，可能需要數周到數月的時間，才會聚集到山坡上。」

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）山崩災害計畫水文研究家湯馬士（Matthew Thomas）表示，淺層山崩大多發生在強降雨期間，但深層山崩傾向在經過幾個月累積高於平均降雨量的雨水後發生，就像加州這個冬季遭遇的一連串風暴 一樣。

蘭卡斯特表示，三年的乾旱讓加州土地乾涸、土壤收縮龜裂，使得暴雨 期間有更多雨水滲入土壤之中。他指出，淺層山崩和深層山崩之間的深度差異約9到10呎，但有時可能相差數百呎。

蘭卡斯特說，加州這個冬季自風暴開始襲擊以來，已發生了數千起各種類型的山崩，曾經發生過山崩的地區再次發生山崩的可能性較高。不過，蘭卡斯特指出，深層山崩發生的速度通常是緩慢的，民眾有足夠的時間發現跡象。但1982年在聖他克魯茲愛溪（Santa Cruz Love Creek）發生的深層山崩是例外，由於移動快速，造成了十人死亡。