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眾議會不刪加大預算 盼增收本地生

編譯組╱灣區30日電
立法機關期望加大盡快招收更多加州本地生。圖為柏克萊加大。(取自柏克萊加大官方臉書)
立法機關期望加大盡快招收更多加州本地生。圖為柏克萊加大。(取自柏克萊加大官方臉書)

加州眾議員麥卡蒂(Kevin McCarty)對加大招生現況感到失望，他經常聽到有父母表示、孩子高中畢業GPA高於4.0，卻未被其所選擇的加大錄取。立法人士日前在眾議會預算教育小組委員會聽證時提出，期望加州盡快招收更多加州本地學生。

為了讓更多加州居民進入公立大學系統，立法機關近來提供或承諾加州大學的方案，包括去年夏天撥款5150萬元、協助加大2023-24年增加招收4700名全職加州學生。眾議會並同意州長增加提供加大的州府撥款，若進展順利，2023-24年將再增加約2.15億元，希望能將加大大學部入學率提高1%。

立法分析師辦公室計算出加大在2023-24學年度應招收20萬3500人。但是，加大預估顯示，僅可招收19萬9800人、約少了4000人。2021-22年度加大招收全職大學部學生為19萬6000人。

立法機關也向柏克萊加大、洛杉磯加大、聖地牙哥加大等擁有最多外州學生與最低錄取率的加大校園，提供3000萬元，以協助他們可減少招收900名非居民學生，因為非加州居民學生比加州本地學生支付三倍多的學費。

加州希望招收更多學生，從技術上來說已做到。有關入學情況討論複雜化的原因，是加州立法機關資助專注在增加更多加州本地居民全職學生，這與外界對招生看法不同，包括入學人數與實際上課人數。加大的加州大學部人數今年有所增加，但由於學生每學期修課略減，因此全職入學人數下降。加大提出教育計畫，鼓勵更多學生參加暑期學校，並於2026-27學年度之前、每年增加4000多名新全職加州本地學生。

然而，立法機關分析師辦公室已建議2023-24年度州預算、自加大削減約900萬至6000萬元，因為預測加大將無法實現今年與明年的招生目標。但是，立法人士似乎仍未準備如此做，但已向加大提出通知。

加大與加州州立大學預計今年將比招生目標減少約5.6%、優於今年1月份預估的減少7%。立法人士向加大與州大系統施壓，要求他們使用獲得的額外資金。麥卡蒂指出，加州所有學區數萬名GPA為4.3的本地學生、沒能進入加大，即使他們的父母納稅。他向加大與州大傳達訊息，是盡可能擴大招生，並信任有關當局會補償大學招生目標所需費用。

加州大學 招生 預算

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