轉學生保證入學方案 加大點頭全校區適用

加州大學同意全部校區納入轉學生保證入學方案。（記者劉先進╱攝影）

在各界壓力下，加州大學 （University of California）28日終於告知加州議會，將會推出加大各校區一體適用的轉學生保證入學方案，不過並非每個申請者都能分發到心目中的校區，如果首選校區已經額滿，轉學生將會被分配到聖他克魯茲加大（UC Santa Cruz）、麥塞德加大（UC Merced）或河濱加大（UC Riverside）。

但是為了減少不確定性，轉學生必須按照加大的要求讀完必修課，以及加大要求的額外課程，並取得最基本的GPA成績。加大學術評議會（Academic Senate）主席Susan Cochran強調，加大對每門主修的必修課要求不同，因此此一簡化安排是為了確保每名轉學生都能修滿必修課，不多也不少。

加大接受的轉學生近年因為疫情的影響逐年減少，由2021學年秋季班的4萬6155 人減少到2023年秋季班的3萬9363人。但是，這是因為社區學院的招生也減少，等到他們的人數回升，加大的轉學申請人數也會回升。占加大大學部三分之一強的轉學生雖然不必繳學費，但是表現明顯優於其他管道入學者，畢業率為89%，略高於大一入學者，遠高於全國平均的55%。

雖然加大推出新方案，但議員與倡議團體仍有意見。Campaign for College Opportunity強調，加大應該與加州州大（California State University）在轉學生招收上同一口徑，全部人只要完成一套必修課單就能同時申請加大與州大。另外，在當天議會的公聽會上，州議員Kevin McCarty也要求加大與州大整合轉學門檻，「為了這一點事情吵鬧，簡直跟爭地盤沒兩樣」。不過正如加大所解釋的，兩校課程要求不同，整合起來有困難。

此外，最多人想去的洛杉磯加大 （UCLA）、柏克萊加大 （UC Berkeley）與聖地牙哥加大（UC San Diego）雖然首次納入保證方案，但卻不代表入學變得容易，因為這三個校區很可能會提高GPA門檻，以免湧入爆滿申請者。議員村土康郎（Al Muratsuchi）就以他女兒為例，說現在要念UCLA或UC Berkeley，GPA至少要4.6或4.7，等同每門都要接近滿分。