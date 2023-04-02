我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

轉學生保證入學方案 加大點頭全校區適用

編譯胡立宗╱綜合報導
加州大學同意全部校區納入轉學生保證入學方案。（記者劉先進╱攝影）
加州大學同意全部校區納入轉學生保證入學方案。（記者劉先進╱攝影）

在各界壓力下，加州大學（University of California）28日終於告知加州議會，將會推出加大各校區一體適用的轉學生保證入學方案，不過並非每個申請者都能分發到心目中的校區，如果首選校區已經額滿，轉學生將會被分配到聖他克魯茲加大（UC Santa Cruz）、麥塞德加大（UC Merced）或河濱加大（UC Riverside）。

但是為了減少不確定性，轉學生必須按照加大的要求讀完必修課，以及加大要求的額外課程，並取得最基本的GPA成績。加大學術評議會（Academic Senate）主席Susan Cochran強調，加大對每門主修的必修課要求不同，因此此一簡化安排是為了確保每名轉學生都能修滿必修課，不多也不少。

加大接受的轉學生近年因為疫情的影響逐年減少，由2021學年秋季班的4萬6155 人減少到2023年秋季班的3萬9363人。但是，這是因為社區學院的招生也減少，等到他們的人數回升，加大的轉學申請人數也會回升。占加大大學部三分之一強的轉學生雖然不必繳學費，但是表現明顯優於其他管道入學者，畢業率為89%，略高於大一入學者，遠高於全國平均的55%。

雖然加大推出新方案，但議員與倡議團體仍有意見。Campaign for College Opportunity強調，加大應該與加州州大（California State University）在轉學生招收上同一口徑，全部人只要完成一套必修課單就能同時申請加大與州大。另外，在當天議會的公聽會上，州議員Kevin McCarty也要求加大與州大整合轉學門檻，「為了這一點事情吵鬧，簡直跟爭地盤沒兩樣」。不過正如加大所解釋的，兩校課程要求不同，整合起來有困難。

此外，最多人想去的洛杉磯加大（UCLA）、柏克萊加大（UC Berkeley）與聖地牙哥加大（UC San Diego）雖然首次納入保證方案，但卻不代表入學變得容易，因為這三個校區很可能會提高GPA門檻，以免湧入爆滿申請者。議員村土康郎（Al Muratsuchi）就以他女兒為例，說現在要念UCLA或UC Berkeley，GPA至少要4.6或4.7，等同每門都要接近滿分。

加州大學 柏克萊加大 洛杉磯加大

上一則

搶錢變劫車 女賊逃撞8車

下一則

小雅屋菠蘿麵包義賣 所得供社區推廣基金

延伸閱讀

4.35% 耶魯大學新生錄取率創校史新低

4.35% 耶魯大學新生錄取率創校史新低
監督油價飆漲 議會同意折衷方案

監督油價飆漲 議會同意折衷方案
加大錄取率 公校略勝私立高中

加大錄取率 公校略勝私立高中
灣區媽媽教室 說明名校申請

灣區媽媽教室 說明名校申請
200萬人民幣保證錄取？港大駁斥：未委託內地仲介招生

200萬人民幣保證錄取？港大駁斥：未委託內地仲介招生
頂尖僑生返台升學 四年台幣百萬獎勵

頂尖僑生返台升學 四年台幣百萬獎勵

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體