後疫階段～防疫篇／警戒雖結束 新冠藥物仍免費

加州新冠征戰取得新里程碑，自去年秋天以來，加州居民是首次居住在新冠病毒社區傳播水平「低」地區。（Getty Images）

繼加州 州府2月底宣布解除新冠疫情 緊急狀態之後，洛杉磯縣也跟著宣布3月底全面結束歷時三年的疫情警戒封鎖，加州由政府統控轉為民眾自行防疫。不過，到目前為止，加州各地公共衛生部門的疫情報告數字依然尚未歸零，每天仍有新增感染甚至死亡報告，民眾單打獨鬥的後疫情時代防控任重道遠。好消息是，新冠疫情緊急狀態結束之後，用於治療新冠的藥物依然全部由政府免費提供，病患通過自己的醫師和保險從藥房獲得藥物，個人費用為零。

根據聯邦和加州新冠疫情緊急狀態之後的最新法規，用於新冠治療的藥物，由聯邦政府通過各州以及各地的簽約藥房和新冠治療藥物分發站，免費向需要的病患提供，病患無需支付藥費；相關的檢測 和治療門診以及注射和住院費用，則視各人保險而定。

新冠治療藥物的免費提供受益者，包括非美國公民和無證人士，均不用交付藥費。

洛杉磯縣公共衛生局在疫情緊急狀態結束後提供民眾自我防護教戰守則，包括身體出現感染徵兆如何檢測、求醫、接觸感染源之後如何處理、高危人群、醫療單位如何防疫、公司行號、出租屋主、遊民中心如何處理緊急情況、學校、年長者中心和青少年運動隊如何應變感染等等。

公共衛生局表示，注意自己身體出現異常徵兆，是預防和儘早確診的關鍵。新冠感染的主要症狀包括發燒或發冷、味覺或嗅覺喪失、咳嗽、頭痛，肌肉或身體疼痛、呼吸短促/呼吸困難、流鼻涕或鼻塞、疲勞、噁心、嘔吐或腹瀉等。但這些症狀也可能是流感，聯邦疾病防治中心有更多說明資訊：www.cdc.gov/flu/symptoms。

公衛局提醒民眾，如果出現感染症狀，請留在家中隔離並進行病毒檢測（有關如何進行COVID-19檢測的資訊，請訪問ph.lacounty.com/covidtests/how）。如果檢測結果為陽性，或醫師診斷為陽性，必須遵循隔離要求（ph.lacounty.gov/covidisolation）；如果檢測結果呈陰性，也請留在家中，直到自己在沒有服用藥物後至少24小時不發燒為止。如果是使用快速抗原檢測或自我檢測，也要繼續遠離他人，並在48小時後至少重新檢測一次，確定陰性之後才恢復正常生活。

洛縣公共衛生局提醒民眾，如果檢測結果為陽性，或者檢測結果雖為陰性但疑似或確定接觸過新冠病毒，即便症狀輕微，也應立即洽詢治療藥物，儘快聯繫自己的家庭醫生，並儘快開始使用藥物，爭取最好療效。如果不是緊急情況，可在計畫就診之前先打電話聽取家庭醫師建議；如果症狀惡化，尤其是高風險人士，務必讓自己的家庭醫師知道。如果需要幫助尋找醫生，請致電211。

洛縣公衛局特別指出，新冠口服治療藥物必須在首次出現症狀後五天之內開始服用，靜脈注射的治療藥物必須在七天內開始使用，所以出現症狀後及時檢測和使用藥物非常重要，不要等到症狀惡化才開始治療。

如果出現呼吸困難、胸部有壓迫感或疼痛感、皮膚、嘴唇或指甲出現蒼白、灰色或發青、 意識混亂或難以保持清醒，或其他嚴重不適等緊急跡象，請立即致電911求助。