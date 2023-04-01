後疫階段～居家篇／確診易傳家人 宜注意隔離戴口罩
加州與洛杉磯縣分別在2月底與3月底結束新冠疫情緊急狀態，做好家中的疫情防控，是保護自己和家人免受新冠病毒折磨的關鍵，尤其是空間較小、或多代同住、或有嚴重疾病或健康高危成員的家庭，居家防疫更需小心。洛杉磯縣公共衛生局再次強調接種疫苗的重要性，包括加強針。
洛杉磯縣公共衛生局提醒民眾，如果個人感染新冠，家人受到傳染的風險很高。不過，如果患者主動隔離，情況可能會好一些，比如患者單獨在一個房間内隔離並關上房門，除非必要，否則不要離開房間，吃剩的食物、飲料和其他物品要及時清理；除非需要獲得醫療服務，否則不要出門，不要接待訪客；最好使用單獨的衛生間，每次使用後，要進行消毒；經常洗手或消毒雙手；如果要接近他人，佩戴具有高度防護性的口罩。
和病患一起生活的人，盡可能打開窗戶，保持新鮮空氣流通，或使用空氣淨化器幫助清除病毒顆粒；避免與病患共用盤子、杯子、毛巾和電話等物品；如果共用衛生間，打開窗戶或排氣扇，最後與患者相隔至少30分鐘使用，同時佩戴具有防護性的口罩；一旦感覺身體出現感染徵兆，立即檢測。
照顧患者，在可能的情況下，應讓家中低患病風險的人照顧患者；盡可能減少靠近患者的時間；照顧患者時，佩戴防護口罩和手套，照顧後務必洗手消毒。如果患者和其他人在同一個房間內，則每個人都應該佩戴口罩（兩歲以下的兒童不應佩戴口罩），這對患者、其照顧者以及任何高風險人群尤為重要。
居住空間很小的家庭，家庭成員的隔離很有挑戰。公衛局表示，如果患者不能在單獨的空間內隔離，請採取其他預防措施，以幫助防止病毒傳播，或致電公共衛生局新冠熱線833-540-0473，接線員可以幫助你找到你家以外的一處安全地點進行隔離。如果在家中隔離，患者的生活空間最好安排在敞開的窗戶附近；家人在同一空間時，保持距離，並佩戴高防護性口罩；床與床之間最好至少相隔六呎，如不可行，可保持頭對脚睡覺。
65歲或以上及患有基礎疾病的，包括孕婦和產婦，如果感染新冠病毒，罹患重病風險更高，所以盡可能將患者與高風險家庭成員隔離；高風險成員不應照顧患者或接受患者照顧；感染了的高風險人群應儘快向醫生諮詢藥物。
多代同住的家庭在家中傳播新冠病毒的風險很高，所以一旦家中出現患者，全家都應戴口罩，各人保持距離。
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