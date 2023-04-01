後疫階段～居家篇／確診易傳家人 宜注意隔離戴口罩

洛杉磯縣公共衛生局在疫情緊急狀態結束後提供民眾自我防護教戰守則，包括身體出現感染徵兆如何檢測、求醫等。（本報檔案照）

加州與洛杉磯 縣分別在2月底與3月底結束新冠疫情 緊急狀態，做好家中的疫情防控，是保護自己和家人免受新冠病毒折磨的關鍵，尤其是空間較小、或多代同住、或有嚴重疾病或健康高危成員的家庭，居家防疫更需小心。洛杉磯縣公共衛生局再次強調接種疫苗的重要性，包括加強針。

洛杉磯縣公共衛生局提醒民眾，如果個人感染新冠，家人受到傳染的風險很高。不過，如果患者主動隔離，情況可能會好一些，比如患者單獨在一個房間内隔離並關上房門，除非必要，否則不要離開房間，吃剩的食物、飲料和其他物品要及時清理；除非需要獲得醫療服務，否則不要出門，不要接待訪客；最好使用單獨的衛生間，每次使用後，要進行消毒；經常洗手或消毒雙手；如果要接近他人，佩戴具有高度防護性的口罩 。

洛杉磯縣公共衛生局。（洛縣公衛局）

和病患一起生活的人，盡可能打開窗戶，保持新鮮空氣流通，或使用空氣淨化器幫助清除病毒顆粒；避免與病患共用盤子、杯子、毛巾和電話等物品；如果共用衛生間，打開窗戶或排氣扇，最後與患者相隔至少30分鐘使用，同時佩戴具有防護性的口罩；一旦感覺身體出現感染徵兆，立即檢測。

照顧患者，在可能的情況下，應讓家中低患病風險的人照顧患者；盡可能減少靠近患者的時間；照顧患者時，佩戴防護口罩和手套，照顧後務必洗手消毒。如果患者和其他人在同一個房間內，則每個人都應該佩戴口罩（兩歲以下的兒童不應佩戴口罩），這對患者、其照顧者以及任何高風險人群尤為重要。

居住空間很小的家庭，家庭成員的隔離很有挑戰。公衛局表示，如果患者不能在單獨的空間內隔離，請採取其他預防措施，以幫助防止病毒傳播，或致電公共衛生局新冠熱線833-540-0473，接線員可以幫助你找到你家以外的一處安全地點進行隔離。如果在家中隔離，患者的生活空間最好安排在敞開的窗戶附近；家人在同一空間時，保持距離，並佩戴高防護性口罩；床與床之間最好至少相隔六呎，如不可行，可保持頭對脚睡覺。

65歲或以上及患有基礎疾病的，包括孕婦和產婦，如果感染新冠病毒，罹患重病風險更高，所以盡可能將患者與高風險家庭成員隔離；高風險成員不應照顧患者或接受患者照顧；感染了的高風險人群應儘快向醫生諮詢藥物。

多代同住的家庭在家中傳播新冠病毒的風險很高，所以一旦家中出現患者，全家都應戴口罩，各人保持距離。