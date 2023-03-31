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首購屋無息補助 最高達20%

記者趙健／洛杉磯市報導
加州新推行的首次購房補助項目預算有限，預計一個月左右發放完畢。(Pixabay)
加州新推行的首次購房補助項目預算有限，預計一個月左右發放完畢。(Pixabay)

加州住屋金融機構 (the California Housing Finance Agency，CalHFA) 最新推出的首付款補助項目已於3月27日啟動，首次購房者（過去三年名下沒有房產）可獲得高達20%首付款補助。業內人士表示，整個項目資金預計將在一個月左右發放完畢。

此次新推行的首次購房補助項目相比之前的模式有較大不同。超越貸款經紀人Vivian Chen表示，獲此補助的屋主不需要支付任何利息；僅在房屋產權發生變更時，比如產權轉換、房屋出售、第一或第二抵押權清除、二次重新貸款、違約通知(Notice of Default)，才須向加州政府歸還補助金，以及相應金額的增值部分。對於收入處於購房地區中位數 (AMI) 80%-150%的借款人，政府享有20%的增值部分；而收入位於購房地區收入中位80%以下的借款人，政府享有15%的增值部分。不過，若房屋出售時出現虧損，屋主則只需歸還初始的補助金部分。

Chen指出，此次針對首次購房者的補助項目申請條件更為寬鬆，受益人群更廣。在對申請人資格的審核時，只以貸款申請人的底薪為評定標準，並不包括獎金和加班費部分。而且即便房屋產權歸夫妻二人所有，只要申請人是其中一方，就只按照此一人的收入標準核定。不過，值得注意的是，夫妻雙方中的任何一方名下有房產都不符合申請資格。

另一個好消息是，獲得補助的屋主還有一次重新貸款（refinance）的機會，因此不必擔心在如今高利率的環境下簽訂固定利率貸款不划算的問題。此外，加蓋附屬住宅單元（ADU）的獨立屋也符合補助申請的要求。

Chen提醒，只有當賣家接受了報價並且雙方進入第三方託管賬戶（Escrow）並鎖定利息後，才能算是成功鎖定了貸款補助金。此次補助項目的資金預算為3億美元，約可以發放給1000位符合條件的申請者，初步估計基本一個月左右就會發放完畢。目前，買家們對該補貼的申請意願都非常強烈，從而導致他們看房的效率也變得非常高，想要盡快鎖定補貼。

首付款補助項目對南加州主要地區的申請人的收入上限要求。（資料：加州住屋金融機構；...
首付款補助項目對南加州主要地區的申請人的收入上限要求。（資料：加州住屋金融機構；記者趙健／製表）

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