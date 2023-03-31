首購屋無息補助 最高達20%

加州新推行的首次購房補助項目預算有限，預計一個月左右發放完畢。(Pixabay)

加州 住屋金融機構 (the California Housing Finance Agency，CalHFA) 最新推出的首付款補助項目已於3月27日啟動，首次購房者（過去三年名下沒有房產）可獲得高達20%首付款補助。業內人士表示，整個項目資金預計將在一個月左右發放完畢。

此次新推行的首次購房補助項目相比之前的模式有較大不同。超越貸款 經紀人Vivian Chen表示，獲此補助的屋主不需要支付任何利息；僅在房屋產權發生變更時，比如產權轉換、房屋出售、第一或第二抵押權清除、二次重新貸款、違約通知(Notice of Default)，才須向加州政府歸還補助金，以及相應金額的增值部分。對於收入處於購房地區中位數 (AMI) 80%-150%的借款人，政府享有20%的增值部分；而收入位於購房地區收入中位80%以下的借款人，政府享有15%的增值部分。不過，若房屋出售時出現虧損，屋主則只需歸還初始的補助金部分。

Chen指出，此次針對首次購房者的補助項目申請條件更為寬鬆，受益人群更廣。在對申請人資格的審核時，只以貸款申請人的底薪為評定標準，並不包括獎金和加班費部分。而且即便房屋產權歸夫妻二人所有，只要申請人是其中一方，就只按照此一人的收入標準核定。不過，值得注意的是，夫妻雙方中的任何一方名下有房產都不符合申請資格。

另一個好消息是，獲得補助的屋主還有一次重新貸款（refinance）的機會，因此不必擔心在如今高利率 的環境下簽訂固定利率貸款不划算的問題。此外，加蓋附屬住宅單元（ADU）的獨立屋也符合補助申請的要求。