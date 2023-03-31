強制精神治療法案 或可改善遊民問題

加州提出讓患者更容易接受精神治療法案，可能有助解決遊民問題。(Getty Images)

加州 立法者29日投票 通過SB 43法案，其內容是將更易於強制患有嚴重精神疾病者接受治療、或協助他們進入臨時收容精神病所。法案倡議人士認為，這可能有助於讓小部分遊民遠離街頭。

法案將擴大可被拘留或接受非自願醫療評估範圍，包括因精神疾病或吸毒成癮者而保護自身安全能力受限者。還將允許醫療專家在法庭聽證會、針對個人醫療紀錄在法官面前作證，即使這些紀錄是由不同醫療保健提供者撰寫。聽證會是照顧管轄的基礎，包括對精神疾病與毒癮的強制治療。

倡導法案人士包括舊金山市長布里德(Mayor London Breed)，她經常遊說州立法者，支持在城市街道發生危機時，能更容易強制更多人接受治療。然而，民權提倡者常反對放寬規定，認為自願治療對大部分而言是最佳方法、強制治療門檻高。

這項法案SB 43在參議院衛生委員會獲得通過。但在法案進入州長紐森 核准之前，還必須清除更多障礙。法案倡議人士表示，立法是必須的，因為現行法律僅適用於無法提供自己基本食物、衣物、住所或被發現精神不健全者；這個定義讓許多人落入縫隙、最終死在街頭。

「加州精神科醫師協會」(California State Association of Psychiatrists)醫生伍德(Dr. Emily Wood)去年曾嘗試通過類似立法，但由於外界擔心政策會侵犯精神病患者的公民權利，議會司法委員會主席拒絕將其提交表決，因此法案告吹。

新提案SB 43目前已獲得兩黨立法團體的支持，集中包括眾議會共和黨領袖加拉格爾(James Gallagher)以及加州13個最大城市市長。布里德表示，現行法律與制定方式導致對精神病患者提供幫助變得如此困難。提供協助並非拋棄他們、把他們鎖起來並丟掉鑰匙，而是希望見到人們有尊嚴地生活。

不過，「加州殘障權利組織」遊說人士羅斯(Debra Roth)認為，法案用詞把標準降低太多，例如，法案可能導致無法「適當」穿衣的人、被送入精神病院。法案將導致更多患者遭受強制拘留的創傷。