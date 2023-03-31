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紐森求援聯邦 助風暴受災9縣復原

編譯組／綜合報導
紐森已向拜登提出聯邦援助請求 以加強加州受災最嚴重地區的復原工作。（美聯社）
紐森已向拜登提出聯邦援助請求 以加強加州受災最嚴重地區的復原工作。（美聯社）

加州州長紐森28日向白宮提出重大請求，希望聯邦緊急救難署（FEMA）伸出援手幫助加州在大氣河風暴中受災最嚴重的九個縣，包括約3000名居民被洪水逐出家園的蒙特瑞縣（Monterey County）。

紐森要求拜登總統宣布重大災難聲明（Presidential Major Disaster Declaration），以加強受洪水、大雪、土石流影響的加州卡拉維拉斯縣（Calaveras）、肯恩縣（Kern）、洛杉磯縣、瑪利波薩縣（Mariposa）、蒙特瑞縣、聖比尼度縣（San Benito）、聖他克魯茲縣（Santa Cruz）、杜拉瑞縣（Tulare）和杜倫姆縣（Tuolumne）的緊急救難與災後復原工作。

紐森說：「為了保護我們的社區免受風暴肆虐和遭受毀滅性的影響，加州、地方和聯邦合作夥伴過去幾個月來一直全天候不眠不休地工作。我們將運用我們手上所有的工具，來協助加州人重建家園，並從風暴災害中復原。」

宣布總統重大災難聲明意味著，這些受災縣的受害者有資格透過各種FEMA計畫獲得援助，包括「公共援助」（Public Assistance）、「個人援助」（Individual Assistance）、糧食援助、諮詢服務、醫療服務、法律服務等。

州長辦公室表示，隨著損失評估的工作持續進行，能獲得FEMA援助的縣可能會增加，尤其是在積雪量破紀錄、目前還難以評估損失的地區。

在紐森要求聯邦援助的九個縣中，共有42座建築物被完全毀壞、378座建築物遭受嚴重破壞、171座遭受輕微破壞、87座遭受洪水破壞，私人財產損失到目前為止估計為3億2900萬元。在農業損失方面，光是蒙特瑞縣的損失就超過4億5000萬元。

紐森兩周前視察蒙特瑞縣帕哈羅鎮（Pajaro）時表示，他預期拜登政府會立即對當地災民施以援手。結果並沒有，因為僅靠帕哈羅鎮的災情並不足以讓聯邦啟動援助計畫。

因此，接下來兩周，紐森團隊、地方、州和聯邦官員積極評估風暴對加州造成的破壞，以期達到接受FEMA援助的門檻。

風暴破壞評估的拖延和援助溝通上的錯誤，讓災民上周返回滿是泥濘的家園時感到十分沮喪。現在，災民正在等待拜登簽署通過紐森的援助請求。加州民選官員組成的兩黨聯盟認為，拜登應該很快就會簽署。

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