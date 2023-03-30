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消失百年杜拉瑞湖 因洪水重現加州

編譯組／綜合報導
這個冬季的大量雨水，讓已消失的杜拉瑞湖重新出現。（美聯社）
這個冬季的大量雨水，讓已消失的杜拉瑞湖重新出現。（美聯社）

加州聖荷昆谷（San Joaquin Valley）遼闊的天空下，距離5號公路不遠的佛萊斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield）之間的農田，過去曾被一個巨大的湖泊占據著。

這個名為杜拉瑞湖（Tulare Lake）的淡水湖，據說是密西西比河以西最大的淡水湖，面積是太浩湖的四倍，當年輪船在其各個港口間穿梭，湖岸可見麋鹿和羚羊。到了20世紀，為了將此地開墾為農業用地，流入湖中的水被改道，杜拉瑞湖便走上了消失的道路。

但今年，在經歷過最潮濕的冬季之一後，著名的杜拉瑞湖復活了。曾為它提供水源的河川因雨水和融雪暴漲，淹沒了阻擋水流的堤壩，形成了一個內海，刮風時，水面上甚至會有浪花。

大量湧入的水淹沒了農田和道路，也造成部分房屋倒塌，人們不禁擔心，一場危機是否正在緩慢形成。隨著春季將出現大量來自山區的融化雪水，金斯縣（Kings County）和杜拉瑞縣（Tulare County）等低窪地區可能長期面臨洪水氾濫的危險。

柯科蘭（Corcoran）現在有約2萬2500人口，其中數千人在該市的州立監獄工作。柯科蘭居民居住的地方，正是一個半世紀之前的杜拉瑞湖湖底。今天，有一系列堤防阻止水重新流回此地，但最近的洪水正在考驗這些防護措施。

一直在監測湖泊重現的柯科蘭市府經理加茲卡（Greg Gatzka）說：「在這一點上，我覺得我們做得還不錯。但是融雪具有不確定性，如果水太多，情況就完全不同了。」

杜拉瑞湖在1800年代末期開始變乾之前，是靠四條主要河流提供湖水。歷史學家布拉克（Bill Black）表示，當時至少有40個尤庫特（Yokut）原住民團體住在湖邊。在雨季，杜拉瑞湖的面積接近1000平方哩，是太浩湖的四倍有餘，但它很淺，最深處只有約50呎。

這裡的肥沃土地吸引了歐洲移民前來。到了19世紀中葉，農民開始使用湖水灌溉農田，農業開始蓬勃發展。隨著農業的發展和湖水的減少，一些人在獲得加州政府的支持下，將土地廉價出售給同意幫助修築堤防、水庫、將沼澤變為土壤的人。

此後，杜拉瑞湖只會在冬季出現極端氣候、現代設施無法處理來自山區流下的融雪時，才會重新出現。杜拉瑞湖上一次明顯出現的時間是在1983年。

加州 洪水 原住民

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