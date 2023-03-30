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一分鐘看加州／都是加州公路 Freeway與Highway差在哪？

編譯胡立宗／綜合報導
加州Freeway 91的入口指標。（NBC）
加州Freeway 91的入口指標。（NBC）

中文裡的「公路」，到了英文卻分成Freeway與Highway，這兩種加州公路到底差在哪？讓世界日報替你說分明。

Freeway與Highway的最大差別在於路上有沒有干擾（conflict）。交通類YouTuber桑德斯（Rob Sanders）指出，Freeway碰到交叉路口時，要不是搭陸橋錯開，就是挖地下道避開，因此開在Freeway上不會有十字路口，更不會有交通號誌。而它於一般Highway的最大差別是，絕對不會有90度大轉彎，出口通常是順暢的圓弧形。

至於Highway，當然就會有車流交錯與交通號誌了，因為Highway最大的作用在於連通兩地，距離才是最大的考量，時間與方便都是其次，因此兩條路交錯時，當然就會靠紅綠燈指揮。所以，Highway也成為加州公路的一般通稱，不管Freeway、Highway、Interstate或State Highway都可以概稱為Highway。

至於一般稱為「高速公路」的Interstate Highway，基本結構與State Highway沒有差別，但是因為由聯邦出錢興建、維修，因此必須經過聯邦同意，才能劃歸Interstate系統，否則就是由各州出錢的State Highway。這對人口稀少的懷俄明等州意義非常重大，如果沒有聯邦補助，單靠州稅無法支應跨州公路系統的費用。

那麼US Highway與Interstate Highway又有什麼不同呢？第一是建造年代，多數跨州的US Highway都在1920年代建成，直到1950年代才由Interstate取代，例如亞利桑納至加州的US-66後來就變成I-40。第二，US Highway不管大城小鎮都要連通，但是Interstate只管大都會之間的連結，因此通往鄉下地方的US Highway還是會被保留。

至於那些US Highway會被取代，最先考量的當然是交通流量，交通量大的路線才需要沒有干擾（conflict）的Interstate，這些Interstate本質上就是聯邦管轄的Freeway，可以快速往來兩地。其次是考量車流，因此某些Interstate會與US Highway平行，只有US Highway才會進入城鎮。第三就是前述的連通性，US Highway成本低，因此連鄉下地方都可以到。

Freeway與Highway的差別。（取自Hi Native網站）
Freeway與Highway的差別。（取自Hi Native網站）

加州 大都會 桑德斯

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