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中國僑團代表 看好馬英九破冰

記者張宏╱洛杉磯報導
孫英麗認為馬英九訪問中國大陸是破冰的起點，讓中國和台灣靠近了一步，一如尼克森總統當年訪問中國。（本報檔案照）
孫英麗認為馬英九訪問中國大陸是破冰的起點，讓中國和台灣靠近了一步，一如尼克森總統當年訪問中國。（本報檔案照）

馬英九這次訪問中國大陸的祭祖之旅，南加的大陸僑團代表普遍認為這是一次破冰行動，呼籲兩岸應該和平解決問題，發生戰爭是任何一個華人都不希望看到的。

南加僑領鹿強表示，馬英九訪問中國是很正面的新聞，以目前兩岸這樣的關係現狀，馬英九有這樣的勇氣去大陸，他還蠻佩服的。上一次馬英九和習主席在新加坡會談就已展示其勇氣，而這次他認為是破冰之旅。至於馬英九在南京中山陵題字使用中華民國紀年，其實只要在一中政策前提下，各自表述是可以的，且一切都可討論。

鹿強說，兩岸只要不要走向台獨，代表各自立場和表述，諸如中華民國這些用詞，無可非議。他認為應該有開放的尺度，中國大陸也表現出善意，雙方都在尋找一個平衡點。這比走向極端和對抗好很多，馬英九稱這次是和平之旅，定義很好，發生戰爭對任何一個華人來說，都不是好事，反而給西方國家機會打壓中國。統一是中華民族的最終目的，至於其他都可以談。

僑領孫英麗表示，中國台灣被台獨分子搞得一塌糊塗，導致兩岸關係很僵。這次中國和宏都拉斯建交對台灣是一個警示，馬英九訪問中國大陸是破冰的起點，讓中國和台灣靠近了一步，一如尼克森總統當年訪問中國。此舉加重大家對一個中國的理念和認知，這也是全世界人民的共同認知。馬英九畢竟從台灣過來，代表大部分台灣民眾，他們一直認為台灣是中華民國，表述上讓他直接改成中國也是有難度，只要門開，以後就可慢慢影響。世界人民都不想戰爭，特別這次疫情三年半的時間給全世界人民一個警鐘，大家都是人類命運的共同體，台灣也是如此，大家希望和平解決台灣問題。

僑領鹿強表示，馬英九訪問中國大陸是正面新聞。（本報檔案照）
僑領鹿強表示，馬英九訪問中國大陸是正面新聞。（本報檔案照）

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