馬英九訪中促和平、添變數？ 僑胞看法不一

台前總統馬英九訪陸行程讓各界都相當關注。（來源：本報資料庫）

中華民國 前總統馬英九 3月27日（週一）啟程前往中國，進行為期12天的祭祖及交流行程，這是兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。南加僑界對他出訪有不同的看法，雖然普遍持正面態度，但也擔心此舉會令台海關係增添不少變數。

印太研究中心基金會創辦人兼董事長陳貴東認為，馬英九這趟訪陸行程不僅表達了慎終追遠和飲水思源的精神，更是一次和平之旅，期待他能再次促進兩岸交流，造福兩岸人民。同時這也是一次文化教育之旅，相信這次旅程對緩和兩岸關係和促進對話非常重要。期待馬前總統這趟旅程可以為台灣帶回更多實用訊息和經驗。「兩岸關係只有在雙方互相了解，才能展開真正的對話及交流」。

僑務委員吳兆豐則抱持不同看法，他指出馬英九並不是以台灣為優先的政治領袖，相對於在乎他曾當選台灣2300萬人民的總統，更在乎成為13億中國人的民族英雄。他顯然希望這次中國之行，能達成凸顯中華民國及中國國民黨 的立場是兩岸同屬一個中國的目標。馬英九的行程包括南京、上海、武漢、湖南湘潭白石鎮等地，以及重慶等昔日抗戰大後方地區。這趟高調的旅行旨在讓國民黨不忘其本，並強調中華民國是中國的事實。相比蔡英文總統的外交行程，馬英九的行程更長，他全心全意投入與中國各界交流，包括在當地大學演講。很明顯，他希望台海未來能朝向終極統一的方向發展，而不是維持不統不獨不武的現狀。

如果國民黨能因馬英九這次訪中成為唯一能與中共政府協調的一方，那對於中國來說更有利，因為中共可以透過國民黨來與台灣人民和美日等國談判，甚至商談和平協議，這也會使台海的未來增加不少變數。此外，外交部推出的「雙重承認」，表面上看起來是一種伸出橄欖枝的作法，以不再堅持邦交國不能承認中華人民共和國的方式，希望中華民國和中華人民共和國都能同時被其他國家承認。

吳兆豐說，目前已知國民黨主席朱立倫對此有意見，但不能否認的是，馬英九這趟行程如有收穫，會給國民黨在未來得到足夠的話語權，來跟中共未來的領導人協商雙重承認的相關議題。中共大可以表現出台灣方面只有國民黨有資格跟北京政府談，並緩和台海局勢的緊張，讓民進黨無法得到同等的尊重。