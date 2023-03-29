馬英九訪中促和平、添變數？ 僑胞看法不一
中華民國前總統馬英九3月27日（週一）啟程前往中國，進行為期12天的祭祖及交流行程，這是兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。南加僑界對他出訪有不同的看法，雖然普遍持正面態度，但也擔心此舉會令台海關係增添不少變數。
印太研究中心基金會創辦人兼董事長陳貴東認為，馬英九這趟訪陸行程不僅表達了慎終追遠和飲水思源的精神，更是一次和平之旅，期待他能再次促進兩岸交流，造福兩岸人民。同時這也是一次文化教育之旅，相信這次旅程對緩和兩岸關係和促進對話非常重要。期待馬前總統這趟旅程可以為台灣帶回更多實用訊息和經驗。「兩岸關係只有在雙方互相了解，才能展開真正的對話及交流」。
僑務委員吳兆豐則抱持不同看法，他指出馬英九並不是以台灣為優先的政治領袖，相對於在乎他曾當選台灣2300萬人民的總統，更在乎成為13億中國人的民族英雄。他顯然希望這次中國之行，能達成凸顯中華民國及中國國民黨的立場是兩岸同屬一個中國的目標。馬英九的行程包括南京、上海、武漢、湖南湘潭白石鎮等地，以及重慶等昔日抗戰大後方地區。這趟高調的旅行旨在讓國民黨不忘其本，並強調中華民國是中國的事實。相比蔡英文總統的外交行程，馬英九的行程更長，他全心全意投入與中國各界交流，包括在當地大學演講。很明顯，他希望台海未來能朝向終極統一的方向發展，而不是維持不統不獨不武的現狀。
如果國民黨能因馬英九這次訪中成為唯一能與中共政府協調的一方，那對於中國來說更有利，因為中共可以透過國民黨來與台灣人民和美日等國談判，甚至商談和平協議，這也會使台海的未來增加不少變數。此外，外交部推出的「雙重承認」，表面上看起來是一種伸出橄欖枝的作法，以不再堅持邦交國不能承認中華人民共和國的方式，希望中華民國和中華人民共和國都能同時被其他國家承認。
吳兆豐說，目前已知國民黨主席朱立倫對此有意見，但不能否認的是，馬英九這趟行程如有收穫，會給國民黨在未來得到足夠的話語權，來跟中共未來的領導人協商雙重承認的相關議題。中共大可以表現出台灣方面只有國民黨有資格跟北京政府談，並緩和台海局勢的緊張，讓民進黨無法得到同等的尊重。
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