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想錄取名校？ GPA分數至少4.0

編譯組／綜合25日電
根據分析，許多高中獲洛杉磯加大和柏克萊加大錄取的學生平均GPA超過4.0。（美聯社）
根據分析，許多高中獲洛杉磯加大和柏克萊加大錄取的學生平均GPA超過4.0。（美聯社）

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)最近對獲得加大(University of California)錄取的高中生GPA(學業平均成績)進行分析，數字看起來十分驚人，許多高中獲加大錄取的學生平均GPA都超過4.0，其中以洛杉磯加大柏克萊加大的錄取成績最高。

以舊金山米慎高中(Mission High)為例，他們2022年獲洛杉磯加大錄取的學生平均GPA為4.25，獲柏克萊加大錄取的學生平均GPA為4.10，而洛威爾高中(Lowell High)獲洛杉磯加大錄取的學生平均GPA為4.37，獲柏克萊加大錄取的學生平均GPA為4.35。

加大其實有自己一套GPA計算系統，以確保加權相等。加大批准的學科以字母A到G分類，每個字母代表一個課程。

首先，學生必須將他們在每門課程中獲得的字母成績轉換為分數，A為4分，B為3分，依此類推，加減號不影響分數。然後，修讀大學先修課程（Advanced Placement）、國際文憑課程(Baccalaureate)或加大認證榮譽課程(UC-certified honors)的學生可獲加分。

加大規定，大一新生最低錄取GPA為加州本地生3.0，外州學生3.4，低於這兩個成績者不予考慮。

除了學業成績，影響加大錄取機會的其他因素包括學生修讀了多少AP和加大認證課程、在某學科或研究領域的傑出表現、近期學業成績大幅提高、特殊才能或技能、社區服務、生活環境、學生學校和住處所在地等。要注意的是，加大招生過程已不再要求學生提供SAT和ACT等標準考試成績。

加大總校長辦公室大學部招生執行主任吳尹韓美(Han Mi Yoon-Wu，音譯)表示，她無法量化GPA在招生過程中的重要性，但她解釋，GPA可以讓招生官員對學生在10年級和11年級的成績有「初步了解」。

吳尹韓美說，招生官員還可比較申請者與同一所高中其他申請者的GPA，有助於解釋不同學校在評分和課程上的差異。不過，每所加大分校評估申請者訊息的方式都不相同，取決於各自的錄取過程和標準。

洛杉磯加大認證學院顧問柏克利(Iris Berkley)指出，加大的申請過程牽涉的範圍很廣，意思是雖然GPA很重要，但這個數字只是加大關心的其中一部分。

柏克利補充，加大還關心課程的嚴謹性，因此他們也會查看學生9年級和12年級的成績，儘管這兩年的成績不計入GPA。因此，一個將來希望主修數學的學生，選修AP微積分會比選修AP統計學看起來更吃香。

洛杉磯加大 柏克萊加大 招生

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