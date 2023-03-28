遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

加州立法會27日通過懲處哄抬油價行為的法案。（美聯社）

加州 27日通過全國第一個懲處哄抬油價行為的法案，賦予監管機構權力處罰詐欺獲利的石油 公司。

這項法案從提出到通過僅花了一周的時間，對於一個受到石油業者強烈反對的議題來說，這個過程異常快速。石油業者迄今已花費了數百萬元阻止這項法案獲得通過。

在去年加州每加侖油價飆破6.44元後，民主黨州長紐森 (Gavin Newsom)12月呼籲召開特別立法會議，要求對石油公司利潤徵收新稅。對被視為未來可能的總統候選人的紐森來說，挑戰石油公司一直是他的優先政策之一。

在法案獲得通過後，紐森說：「當你膽敢和石油巨頭較量時，他們通常會想辦法置你於死地，這正是他們這麼多年來一直對消費者做的事。但是，我們的議會有勇氣、信念和骨氣來對抗石油巨頭。」

加州立法會最初拒絕了紐森提出的徵稅提議，因為擔心會抑制供應，導致油價進一步上漲。經過商議後，紐森和立法會同意讓加州能源委員會(California Energy Commission)決定，是否對哄抬價格的石油公司進行懲處。

其實，這項政策的重點並不在於懲處，而是石油公司必須向加州監管機構提供大量的定價資料。根據這些資料，新監管機構有權監督和調查石油市場，必要時可傳喚石油公司高層出庭。能源委員會根據新監管機構的調查報告，來決定是否處罰石油公司和處罰金額。