電動車正夯 電池vs.氫能源各擁優勢

豐田Mirai氫能源車。（Toyota網站）

加州是美國零廢氣排放車輛銷售最高的地區，不僅是美國電動車 輸出最多也最普及的州，也是極少數已大力補助氫能源車的州。今天在加州買輛氫能源車，州政府補助退款5000美元，並正獎勵投資在全州興建100個氫能源加氣站。

車輛運輸耗用人類能源需求三分之一。車輛是燒汽油、用電池或電解氫氣，將決定我們所居地球環境未來是否持續劣化。在各國政策圈內，在能源產業專家圈內，電池與氫能源發展的競賽正火熱進行。

對許多購買汽車的消費者，電池驅動的電動車是目前購車最夯的選擇。但對從事能源創新研發或關注長期氣候變遷影響的人士，電動車並不是最佳方案。他們對氫能源寄予厚望。

今年3月上旬在德州休士頓舉行的CERAWeek能源峰會與創新論壇，全球能源與相關產業的專家齊聚會場。整個會展期間，場內傳出的共識是：電池驅動的電動車在15年內仍將是消費者購車的優先選擇。一旦氫能源車的技術與燃料加氣站基礎設施等要件在本世紀中之前成熟，氫氣車將在消費者間具絕佳優勢。

德國能源與相關工程服務供應商Linde執行長Sanjiv Lamba就比較，目前的氫能源技術在貨運、航空、工業等產業應用已具優勢，但在消費者日常用車此領域仍不成熟。

電動車在消費者間的熱潮也影響到整個車輛使用行為的產業鏈。Hertz租車 公司執行長Stephen Scherr在CERAWeek中表示，2024年該公司車隊中將有近四分之一是電動車，Hertz也正由純租車公司轉型為電動車服務業。Hertz已引進Tesla、Volvo性能車款品牌Polestar、GM的電動車供租車顧客使用，也在CERAWeek期間與英國石油BP同台宣布，要在美國重要城市如休士頓等地機場設立充電站，供電動車使用。

目前積極在市場推售氫能源車的車廠中，以豐田 能見度最高。豐田不僅在日本銷售氫氣車，也在美國推出Mirai款式氫能源車。在豐田汽車美國公司負責氫能源基礎設施相關業務的James Kast，在CERAWeek中AGORA創新論壇的氫能源場次上分享，豐田曾針對氫能源車做過不對外公開的消費者意見調查，發現消費者其實對氫能源車極有好感。如果沒有氫能源加氣站不普及這項限制，高達七成的消費者會在電池車與氫氣車之間選擇氫能源車。