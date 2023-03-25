州大員工要加薪 州長屢卡關

加州州大（CSU）23個校區的近6萬名員工要求學校增加他們的工資，如果大學不肯讓步，他們將不惜組織規模比去年年底更大的罷工。（美聯社）

加州 州大（CSU）23個校區的近6萬名員工要求學校增加他們的工資，並保證每年加薪，以使他們不致於落後於勞力市場一般水平。如果大學不肯讓步，他們將不惜組織規模比去年年底更大的罷工 。

立法者和州大官員多年來對於解決低工資問題是誰的責任，一直爭論不休。州大員工工會（CSUEU）代表說，這使他們的成員夾於其中，得不到工資增長或未來加薪的保證。

一個階梯式的加薪制度將保證員工在大學工作一定年限後獲得加薪。工會說，一些員工已經在州大工作了15年以上，但仍然處於他們工資級別的底部。州大的員工是加州內唯一沒有在合同中保證加薪的雇員。

1996年，州大董事會在談判中首次取消了非教職員工的階梯式加薪制度，結束了幾十年來基於資歷的加薪。從那時起，州大員工的工資就沒能跟上私營部門或加州及西海岸其他高等教育機構的步伐。分析發現，他們的平均收入比市場水平低12%左右，而一些如餐飲和客人服務的職位則比其他地方低20%之多。

曾有多項恢復加薪制度的法案，即使在通過州議會參眾兩會後也沒有成功。卸任州長布朗（Jerry Brown）曾否決了州議會2018年提出的保證州大員工每年加薪5%的措施。一年後，州長紐森 （Gavin Newsom）也要求立法者擱置該法案，以便州大有機會在談判中解決這個問題。去年，紐森否決了一個簡化的版本，該版本將給員工在第一、第二、第三、第五、第七、第九、第十二和第十五年的服務後加薪5%。兩位州長的信息很明確：用談判來解決薪酬差距問題，並且用州大已有的資金來解決。

州大的管理人員說，他們最近在談判中向州大員工工會提出了一個階梯式加薪框架建議，但拒絕透露增薪幅度是多少。工會對大學的提議並不滿意。

工會在一月的第一次談判會議上向州大提出了加薪的建議。據工會稱，五周後，在他們的下一次會議上，大學反駁了他們的提議，只給予2%的加薪，而且不包括簽訂合同。工會於上周一對州大提出了不公平勞動行為的指控，稱其未能真誠地進行談判。

如果談判在工資方面沒有取得勝利，加大員工工會已提出罷工可能性。