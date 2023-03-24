加大錄取率 公校略勝私立高中

根據數據，加州公私立高中學生加大錄取機會幾乎均等。加大系統九個校區競爭最激烈的洛杉磯加大與柏克萊加大錄取情況，也依循這個趨勢。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

公立與私立學校教育優劣，長久以來是家長與研究人員爭論議題，尤其在大學錄取機會。根據加州大學 最新數據，加州公立與私立學校申請學生進入洛杉磯加大 （UCLA)與柏克萊加大 (UC Berkeley)的機會，幾乎均等。

「紀事報」分析加州每所公立與私立高中申請、錄取與入學率資料，其為2022年秋季學期入學數據。根據分析，約有四分之一的公立高中學生(27%)去年申請加州大學系統，其中，約有三分之二(66%)被錄取，僅有48%入學。私立高中申請加大系統比例為52%、比公立學校學生高了25%。然而，私立學校學生錄取率與入學率分別為60%、36%，比公立高中分別低了6%與12%。

加大系統九個校區競爭最激烈的洛杉磯加大與柏克萊加大錄取情況，也依循這個趨勢。私立高中學生申請這兩個校區的可能性，比公立高中同齡學生高出20%。但是，兩所加大以類似比例錄取公立與私立高中學生。

不過，被洛杉磯加大或柏克萊加大錄取的公立高中生入學可能性，高於私立高中。這可能因為可支付私立高中學費的家庭，更可能負擔得起非公立大學的費用。

根據分析統計，加大系統申請率與錄取率最高的是「BASIS Independent Silicon Valley」私立學校，該校2022年所有115名12年級學生都申請加大系統，有93%申請者收到錄取通知信函。

在舊金山，大部分申請加大系統的學生並非來自私校，而是來自學術成績優異的洛威爾高中(Lowell High School)，在700名12年級學生中、約有83%於2022年申請加大系統。除了洛威爾高中，非舊金山聯合學區學校申請加大系統比例最高的是九所私立高中，申請人數在洛威爾高中之後。

錄取率方面，舊金山公私立高中申請加大錄取率排名第一的是米慎高中(Mission High School)，這是一所公立學校，低收入、黑人與拉丁裔學生所佔比例相對較多。去年申請的104名12年級學生中，有95人收到加大錄取通知、錄取率為91%。相較之下，洛威爾高中的加大錄取率為74%。大多數加大申請率高的私校，錄取率也低於米慎高中。

2022年，有92%州內申請人被加大Merced校區錄取，但僅有十分之一入學。相比之下，洛杉磯加大與柏克萊加大錄取率分別為9%、14%，有超過一半的錄取學生選擇進入這兩所加大。米慎高中的洛杉磯加大與柏克萊加大錄取率也相當高，分別有22%與35%。兩所加大在灣區私校Lick-Wilmerding高年級學生錄取率分別為11%及25%。