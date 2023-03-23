我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

加州公立高中 可望免費供保險套

編譯胡立宗／綜合報導
圖為台灣的保險套知識館一景。（記者蘇健忠／攝影）
圖為台灣的保險套知識館一景。（記者蘇健忠／攝影）

聯邦疾病防治中心（CDC）2019年統計，加州20%的高中生屬於性生活頻繁者，其中47%前一次沒有戴套。為了降低意外懷孕與性傳染病，州參議員Caroline Menjivar發起Senate Bill 541提案，通過後加州公立高中將自2023-24學年開始免費提供保險套（避孕套、衛生套）。該案也包括免費提供18歲以下少年的人類乳突病毒（HPV）疫苗接種，以及禁止店家不販售保險套給18歲以下者。

青年社會正義倡議團體GENup是草案的催生者之一。他們表示，研究顯示，提供免費保險套並不會增加性活動，但卻可以有效避免意外懷孕，並降低性傳染病發生率。女性自2024年開始，就能透過加州健保Medi-Cal與多數醫療保險方案獲得免費保險套，但男性與未加保者卻成為衛生漏洞，特別是不易取得保險套的未成年人。

SB 541的立法意旨說明，弱勢地區的意外懷孕率與性病發生率本就偏高，特別是性病醫療院所至少50哩之外的地區，因此公立高中提供免費保險套有其必要。加上15歲至24歲占過半病例，有色人種青少年的比例也偏高，CDC發現只要使用保險套，感染率就會明顯降低，因此與其避談性，不如提供避孕用品，建立正確的性觀念。

加州目前的規定是，12歲以上的青少年都能接受保密的生殖醫療，包括懷孕、HIV帶原與性病防治。聖塔蒙尼卡－馬里布聯合學區早在1992年就開始發放保險套給學生，長堤與舊金山學區之後也實施同樣計畫，但是涵蓋全州的方案一直未實施。洛杉磯縣與計畫生育協會（Planned Parenthood）2019年開始在50所高中提供性醫療服務，包括提供避孕藥、保險套，及性病篩檢與治療。

不過，SB 541卻遭到保守派基督教團體California Family Council的反對，他們認為加州的性教育根本從頭到尾根本就是個失敗，問題不在發不發保險套，而在於提倡安全性行為，與減少性伴侶，大家不該再自我欺騙，覺得衝動的青少年能夠控制自己。

醫療保險 加州 學區

上一則

洛學區罷工露曙光 市長調停兩造歡迎

下一則

高山雪場添新雪 最高積雪70吋 周末迎冰雪美麗世界

延伸閱讀

罷工首日洛杉磯學區發出12.5萬份校餐 看護1353名學生

罷工首日洛杉磯學區發出12.5萬份校餐 看護1353名學生
人物速寫╱首位女建築師摩根 造就赫氏古堡

人物速寫╱首位女建築師摩根 造就赫氏古堡
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
劉愷威新歡爆懷孕 楊冪帶「一車玩具」飛港疑爭扶養權

劉愷威新歡爆懷孕 楊冪帶「一車玩具」飛港疑爭扶養權
首創 議員推漸進式全民健保

首創 議員推漸進式全民健保
加薪談不攏 洛聯合學區罷工3天

加薪談不攏 洛聯合學區罷工3天

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照