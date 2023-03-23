加州公立高中 可望免費供保險套

圖為台灣的保險套知識館一景。（記者蘇健忠／攝影）

聯邦疾病防治中心（CDC）2019年統計，加州 20%的高中生屬於性生活頻繁者，其中47%前一次沒有戴套。為了降低意外懷孕與性傳染病，州參議員Caroline Menjivar發起Senate Bill 541提案，通過後加州公立高中將自2023-24學年開始免費提供保險套（避孕套、衛生套）。該案也包括免費提供18歲以下少年的人類乳突病毒（HPV）疫苗接種，以及禁止店家不販售保險套給18歲以下者。

青年社會正義倡議團體GENup是草案的催生者之一。他們表示，研究顯示，提供免費保險套並不會增加性活動，但卻可以有效避免意外懷孕，並降低性傳染病發生率。女性自2024年開始，就能透過加州健保Medi-Cal與多數醫療保險 方案獲得免費保險套，但男性與未加保者卻成為衛生漏洞，特別是不易取得保險套的未成年人。

SB 541的立法意旨說明，弱勢地區的意外懷孕率與性病發生率本就偏高，特別是性病醫療院所至少50哩之外的地區，因此公立高中提供免費保險套有其必要。加上15歲至24歲占過半病例，有色人種青少年的比例也偏高，CDC發現只要使用保險套，感染率就會明顯降低，因此與其避談性，不如提供避孕用品，建立正確的性觀念。

加州目前的規定是，12歲以上的青少年都能接受保密的生殖醫療，包括懷孕、HIV帶原與性病防治。聖塔蒙尼卡－馬里布聯合學區 早在1992年就開始發放保險套給學生，長堤與舊金山學區之後也實施同樣計畫，但是涵蓋全州的方案一直未實施。洛杉磯縣與計畫生育協會（Planned Parenthood）2019年開始在50所高中提供性醫療服務，包括提供避孕藥、保險套，及性病篩檢與治療。

不過，SB 541卻遭到保守派基督教團體California Family Council的反對，他們認為加州的性教育根本從頭到尾根本就是個失敗，問題不在發不發保險套，而在於提倡安全性行為，與減少性伴侶，大家不該再自我欺騙，覺得衝動的青少年能夠控制自己。