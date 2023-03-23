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一分鐘看加州／交通號誌為何是綠黃紅？

編譯胡立宗／綜合報導
全球統一後的紅綠燈。圖為倫敦街頭的裝置藝術。（美聯社）
全球統一後的紅綠燈。圖為倫敦街頭的裝置藝術。（美聯社）

紅綠燈大概是每個街頭都會出現的設備了，但是你可能不知道，為何要分成綠、黃、紅，而為什麼綠燈代表可以通行，紅燈代表一定得停。

1900年代的號誌燈。（取自Pulp International網站）
1900年代的號誌燈。（取自Pulp International網站）

美國紅綠燈的由來。美國最早的紅綠燈真的只有紅色與綠色，而且伴隨著燈號切換還會降下「STOP」或「GO」的指示，當時芝加哥之類的大都會都開始大量使用。黃燈則要等到1920年代才會出現，發明人是底特律的警察William Potts，他的發明還包括了三向與四向同步號誌燈。

號誌燈的顏色。紅色大概是最容易理解的，因為人類自然會把紅色與危險畫上等號，或許是因為對流血的恐懼。綠色則是因為波長短，對眼睛最為舒服，因此被選來代表可以通行的安全燈號；不過，「綠燈」本來是白色的，但是因為街燈愈來愈多晝色燈泡，所以才由白轉綠的。黃燈則是作為紅綠切換之間的訊號，不過一般人不知道的是，黃燈的時間其實是有差的，速限55哩的黃燈就會比45哩的要長一些，方便駕駛人煞停。

號誌燈的國際規範。聯合國「維也納路標和信號公約」（The Vienna Convention on Road Signs and Signals Treaty）在1978年生效，將全球的號誌燈統一為紅－黃－綠三色。不過，好笑的是，美國並非締約國之一，因此雖然多數地方的號誌燈是紅綠燈，但某些地方可能會出現其他顏色的號誌燈。

大都會 警察 聯合國

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