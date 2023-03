減少就醫歧視 非裔刻意打扮

調查報告發現,非裔病患會刻意打扮並改變語氣以減少歧視。(Getty Images)

調查報告發現,黑人加州 居民透露,他們會調整外在或行為,甚至減少提問,以減少在醫院、診所與醫師辦公室發生歧視及偏見。其中有32%特別注重他們的穿著;35%會改變他們言談舉止、好讓醫生放鬆;41%黑人病患會向醫護人員表明他們受過教育、擁有知識並準備充足。

這項研究是10月份名為「傾聽黑人加州居民:醫療保健系統如何破壞對良好健康追求」(Listening to Black Californians: How the Health Care system Undermines Their Pursuit of Good Health)研究的一部分,研究由加州醫療保健基金會贊助。

研究人員拜爾利(Shakari Byerly)指出,黑人加州居民因為要就診而改變言行與穿著,此為一個信號,顯示有些事情需要改變。研究發現,有超過四分之一的黑人加州居民,避免就醫僅僅是因為他們認為自己會受到不公平待遇。未參與調查的屋崙過敏專科與兒科醫生李諾爾(Michael LeNoir)表示,整個體系以不同方式看待黑人,不僅是在醫師辦公室。他於20年前創立非裔美人健康計畫,以因應黑人的健康問題,發現存在普遍歧視。

充分證據顯示,醫療保健系統的族裔不公平。非營利組織「Urban Institute」於2021年發表分析發現,與同一家醫院的白人病患相較,黑人患者更容易出現與外科手術相關的問題。國家經濟研究局11月發表研究,黑人母親與嬰兒在許多健康診治結果,都比其他族裔差。「Dana-Farber癌症 研究院」1月份研究指出,與白人患者相比,年長的黑人與西班牙裔晚期癌症病患,較少接受鴉片類藥物治療疼痛。

「國家精神疾病聯盟」康曲柯士達縣分會執行主任克勞德(Gigi Crowder)表示,她時常見到黑人病患的心理健康診斷延誤,許多人在發病後6、7年,才獲得診斷。

加州醫療保健基金會研究顯示,有近三分之一的黑人加州居民受訪者說,因為他們的族裔,醫療保健提供者對他們的待遇很差。有受訪者說,她告知醫師感到呼吸急促、醫師建議她多運動並減輕體重,但她最後發現自己罹患貧血、需要輸血兩次;黑人的聲音並未受到重視及被傾聽,導致成為嚴重甚至危及生命的問題。

健康倡導主與專家認為,黑人病患不應承擔減少不良醫療的負擔,協助他們積極主動,則是改善黑人健康方法之一。