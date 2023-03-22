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人物速寫╱首位女建築師摩根 造就赫氏古堡

編譯胡立宗╱綜合報導
赫氏古堡。（美聯社）
赫氏古堡。（美聯社）

生於1872年的摩根（Julia Morgan）是加州第一位獲得建築師執照的女性，而在85年的歲月中，她為加州留下700餘座精彩作品，許多都已被列入加州與國家史蹟名錄（Register of Historic Places），每棟建築的風格差異之大，後人很難想像全都出自一人之手。

摩根1890年自屋崙高中（Oakland High School）畢業，隨後進入加州大學專攻土木工程。大學畢業後，在教授引薦下前往法國巴黎的國立高等美術學院（École des Beaux-Arts）深造，不過因為該校從沒收過女生，因此摩根晚了兩年才正式入學。

1904年，摩根學成返回故鄉舊金山，並在獲得證照後開了建築事務所。她的第一份工作是幫屋崙的米爾斯學院（Mills College）蓋鐘塔。因為1893年在芝加哥Columbian International Exposition展出的10具大鐘一直沒有安放之處，因此由摩根為它們設計容身之所。這座鐘塔不但安然度過1906年的震災，85年後還在1989年的地震中全身而退。

1906年可說是摩根職業生涯的轉捩點，當年毀於震災的Fairmont Hotel亟需重建，而摩根重新設置的鋼樑成功取代原本脆弱的大理石柱，飯店很快就恢復了營業。目前仍算是舊金山的知名景點之一。

另一個改變摩根的建案是基督教女青年會（Young Women's Christian Association，YWCA）委託的17處女青年會館，其中位於Pacific Grove的Asilomar會館更成為全美第一座女子夏令營的場地，並被列為National Historic Landmarks。摩根在1913年至1928年陸續興建女青年會館時，還抽空於1918年在沙加緬度蓋了Julia Morgan House。原屋主在1966年過世後，建築被捐給了現今的University Enterprises Inc.當成歷史文物。

摩根的足跡也與赫斯特家族密不可分。媒體大亨赫斯特（William Randolph Hearst）早在摩根執業之初就很喜歡她的風格，陸陸續續委託她蓋了一些家族建物。最後，終於在1919年將赫氏古堡（Hearst Castle）的任務託付給摩根，這一建就是28年，直到1947年赫斯特財勢衰敗才停工，不過這棟建物仍然成為加州地標之一。

在赫氏古堡停工後，摩根也在1851年以79歲高齡宣布退休，之後長住在灣區，直到1957年以85歲過世。2014年，美國建築師協會（American Institute of Architects，AIA）終於認可摩根的貢獻，頒給她最高榮譽金質獎。聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）當年致詞時強調，摩根正是所有女性的表率，不論挑戰有多艱難，她都能突破現狀達成目標。

重建中的Fairmont Hotel。（Fairmont Hotel提供）
重建中的Fairmont Hotel。（Fairmont Hotel提供）
摩根。（Fairmont Hotel提供）
摩根。（Fairmont Hotel提供）

加州大學 舊金山 屋崙

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