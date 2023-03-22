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調查:四分之一父母 隱瞞孩子新冠病情

編譯陳盈霖╱綜合報導
近期一項全國性調查發現，大約四分之一的父母，在疫情期間謊報他們孩子的新冠肺炎疫情情況。（KTLA 5）
近期一項全國性調查發現，大約四分之一的父母，在疫情期間謊報他們孩子的新冠肺炎疫情情況。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，近期一項全國性調查發現，大約四分之一的父母，在疫情期間謊報他們孩子的新冠肺炎疫情，或在疫情期間並未遵守防疫指南。

調查顯示，有些人似乎甚至試圖迴避、縮減新冠肺炎疫情政策或指南，因他們認為作為父母替孩子做出這些決定是他們的權利。

該研究由猶他大學健康研究人員進行，分析來自1700多名美國成年人樣本所得到580份回覆。他們都來自在疫情期間，與18歲以下孩子共同生活的父母。

研究顯示，在最常見情況下，知道孩子染疫的父母，不會向與孩子在一起的人透露。同樣的父母謊報孩子的新冠肺炎狀態（或不遵守規則），也更有可能讓孩子違反隔離政策。

父母撒謊或不遵守防疫規則的主要原因，是對如何養育孩子上保持自主。

在580受訪者中，近26%表示在七種行為中，至少有一種說謊或不遵守規則。除不告訴別人他們的孩子生病或違反防疫規定外，父母還避免替孩子進行新冠肺炎檢測、謊稱接種疫苗，或說他們的孩子知道應該隔離的時候，讓他們不用隔離。

父母也不只為了避免防疫政策而撒謊。一些父母報告說，他們謊報孩子年齡以替孩子接種疫苗。其他父母表示，他們會聲稱自己孩子沒有接種疫苗，但實際上卻接種了。

費格林說，他們試圖讓孩子更早接種疫苗，這在某些情況向可能有助於防疫。

根據該研究，許多父母希望孩子在疫情時過上「正常」生活，或不希望他們一直待在家裡，錯過一些有趣活動。其他家長也聲稱他們的孩子沒有感到很不舒服。

研究結果也表明，由於父母代孩子撒謊，公共衛生措施可能受影響，最終導致新冠肺炎病例和死亡人數增加。

疫情 防疫 新冠肺炎

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