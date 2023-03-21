紐森贏了 州府可管油商利潤

加州立法者就一項提案達成協議，旨在建立一個全年監督機構，以監督石油公司利潤。圖為加州州長紐森。(KTLA 5)

歷經多時，加州 州長紐森（Gavin Newsom）與石油 公司的鬥爭，於20日獲得勝利。立法者就一項提案達成協議，旨在建立一個全年監督機構，以監督石油公司利潤。

洛杉磯KTLA 5電視台報導，這項提案由加州參議員斯金納（Nancy Skinner）應州長要求起草，紐森曾公開譴責加州汽油價 格飆漲，指責大型石油公司哄抬消費者油價。

提案中概述了在加州能源委員會（California Energy Commission）內成立一個獨立監督小組，任務是每日監督加州石油市場。

小組將有權獲得煉油廠依法需要報告的新訊息與其他相關數據。州長強調，希望新的監管機構能確保石油公司「按規則行事」，否則會面臨民事處罰或被加州總檢察長起訴。

紐森在一份新聞稿中說，「我們與立法機關一起，將追究石油巨頭在加油站剝削加州人責任。今天的協議代表我們努力推動石油行業走出陰影，確保他們遵守規則的一個重要里程碑。這是加州最有力、最有效的透明監督措施之一，懲罰將根除哄抬油價的行為。」

被政府監管機構發現存在價格詐欺行為的石油公司，可能會受到懲罰，但懲罰內容尚未定案。

自新冠肺炎疫情以來，紐森持續與石油公司巨頭鬥爭，且在去年秋天，紐森提出對石油公司利潤徵收「暴利稅」想法後，雙方口水戰愈演愈烈。

州長辦公室表示，當時加州普通油價每加侖高達6.42元，比全國平均高出2.61元，創歷史新高。而當油價飆升之際，原油價格下跌，且州政府並無徵收新的費用或稅收。

州長辦公室稱，油價飆升導致石油公司在短短90天內，淨賺630億元。

儘管紐森雄心勃勃的目標，是對這些得到創紀錄利潤的公司徵收新稅，但當通過立法途徑似乎注定失敗，州長團隊不得不放棄。

上述這項精簡提案已醞釀數周，從徵收暴利稅改為增設政府監管機構。

紐森的幕僚長威廉森（Dana Williamson）告訴Calmatters，這項決定是在與立法者協商幾個月後定案，「這是全美唯一一家類似的機構，是獨一無二的監督實體，每天都會關注油價。」

至於何時制定對哄抬油價的公司予以懲處的確切時間尚不明確。州長辦公室表示，懲罰將通過「公共規則制定程序」（public rulemaking process）確定，行業專家會對金額進行權衡。