水源山區積雪 驚見塑膠微粒

科學家發現，內華達山脈積雪含有塑膠微粒，擔心可能對人體有害。（美聯社）

科學家們最近在內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪中發現了塑膠微粒，這一令人震驚的發現將有助加州 監管機構，進一步了解污染微粒是如何進入加州的供水系統。

初步調查結果顯示，這些從包括合成布料、食品包裝、輪胎上脫落的塑膠微粒，已經深入到加州最偏遠和最原始的地區，它們對人體健康可能造成的長期影響讓科學家感到憂慮。

雷諾（Reno）沙漠研究院（Desert Research Institute）的科學家正在內華達山脈採集積雪樣本，以研究塑膠微粒是如何進入雪花中，並進入加州的供水系統。他們的研究將有助為加州的塑膠微粒監測工作提供訊息。

沙漠研究院水文學副研究教授阿里恩佐（Monica Arienzo）表示，她最近迷上了研究塑膠微粒。在一次會議上了解到塑膠微粒的污染後，她迫切想知道這些微粒是否已滲透到內華達山脈，結果答案是肯定的。

在過去幾個冬季裡，阿里恩佐穿越加州白雪皚皚的山頭，研究塑膠微粒如何從內華達山脈的山峰進入加州的水庫。本周，她從太浩湖和楚魯克（Truckee）地區厚厚的雪柱中採集了樣本。回到實驗室後，她在顯微鏡下看到許多來自合成紡織品的微粒。

科學家對塑膠微粒如何進入內華達山脈的積雪提出了理論。他們認為，風可能將海洋中的微粒吹入雲層，然後附著在雨雪上；另一個罪魁禍首是乾衣機排出的廢氣，它將衣物上的合成纖維吹進空氣中；第三種可能是，防水布、塑膠水瓶、工業油漆等物品因為曝露在自然環境中分解，微粒因此進入了大氣。

目前還不清楚飲水中的塑膠微粒是否會對人體健康造成不利影響，但初步研究顯示，微粒會堆積在動物的血液和器官中，進而導致細胞受損。

由於融雪是加州主要的供水來源，監管機構擔心內華達山脈的塑膠微粒最終可能進入灣區 和加州其他城市的供水中。

加州水資源局監控委員會（Water Resources Control Board）研究科學家卡芬（Scott Coffin）說：「我們不希望等上十年才採取行動，我們知道的已經夠多了。」