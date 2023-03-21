水源山區積雪 驚見塑膠微粒
科學家們最近在內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪中發現了塑膠微粒，這一令人震驚的發現將有助加州監管機構，進一步了解污染微粒是如何進入加州的供水系統。
初步調查結果顯示，這些從包括合成布料、食品包裝、輪胎上脫落的塑膠微粒，已經深入到加州最偏遠和最原始的地區，它們對人體健康可能造成的長期影響讓科學家感到憂慮。
雷諾（Reno）沙漠研究院（Desert Research Institute）的科學家正在內華達山脈採集積雪樣本，以研究塑膠微粒是如何進入雪花中，並進入加州的供水系統。他們的研究將有助為加州的塑膠微粒監測工作提供訊息。
沙漠研究院水文學副研究教授阿里恩佐（Monica Arienzo）表示，她最近迷上了研究塑膠微粒。在一次會議上了解到塑膠微粒的污染後，她迫切想知道這些微粒是否已滲透到內華達山脈，結果答案是肯定的。
在過去幾個冬季裡，阿里恩佐穿越加州白雪皚皚的山頭，研究塑膠微粒如何從內華達山脈的山峰進入加州的水庫。本周，她從太浩湖和楚魯克（Truckee）地區厚厚的雪柱中採集了樣本。回到實驗室後，她在顯微鏡下看到許多來自合成紡織品的微粒。
科學家對塑膠微粒如何進入內華達山脈的積雪提出了理論。他們認為，風可能將海洋中的微粒吹入雲層，然後附著在雨雪上；另一個罪魁禍首是乾衣機排出的廢氣，它將衣物上的合成纖維吹進空氣中；第三種可能是，防水布、塑膠水瓶、工業油漆等物品因為曝露在自然環境中分解，微粒因此進入了大氣。
目前還不清楚飲水中的塑膠微粒是否會對人體健康造成不利影響，但初步研究顯示，微粒會堆積在動物的血液和器官中，進而導致細胞受損。
由於融雪是加州主要的供水來源，監管機構擔心內華達山脈的塑膠微粒最終可能進入灣區和加州其他城市的供水中。
加州水資源局監控委員會（Water Resources Control Board）研究科學家卡芬（Scott Coffin）說：「我們不希望等上十年才採取行動，我們知道的已經夠多了。」
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