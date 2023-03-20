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議員提案：學生改性別 校方須通知家長

編譯胡立宗／綜合報導
加州議會提案，子女要求改變性別，教師應該通知家長。（Unsplash/Stavrialena Gontzou）
加州議會提案，子女要求改變性別，教師應該通知家長。（Unsplash/Stavrialena Gontzou）

加州眾議員艾斯力（Bill Essayli）13日宣布，他將發動Assembly Bill 1314提案，要求教師在得知學生更改性別後，應於三天內以書面通知家長，雖然部分教師支持此一作法，但是加州的LGBTQ團體同聲反對，認為該案侵犯少年的自主權，而且可能讓他們置身於不必要的危險之中。

艾斯力在Jurupa Valley High School外的記者會中強調，家長對於小孩的成長至關重要，因此更改性別此事不能將家長排除在外。出席的該校前教師Jessica Tapia則說，她因為不願配合現有法令，不讓家長知道小孩更改性別，而遭到校方開除，她已準備控告校方了。

加州現行法令規定，基於保障青少年的隱私與安全，任何人不能在獲得當事人同意前向家長或其他人透露性向資訊。加州教育局指出，這是出於保護跨性別者不受騷擾。不過，相關爭議仍然持續發生，例如The Center for American Liberty今年1月就狀告Chico Unified School District，因為家長認為校方背著她更改小孩性別。

加州 教育局 眾議員

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