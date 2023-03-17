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大雪過後 加州乾旱區僅36%

編譯胡立宗／綜合報導
大雨前後的加州乾旱地區對照圖。（ABC）
大雨前後的加州乾旱地區對照圖。（ABC）

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）的最新旱情通報顯示，加州只剩36.44%的地區還處於乾旱狀況之下，比上周的43.06%又更緩解一步，這些進展都來自大氣河流貢獻的大量雨雪。

加州有些地區已經豪雨成災，內華達山脈的降雪量則創下1971年以來的新高。因此14日公布的旱情報告顯示，范杜拉縣（Ventura County）已經完全脫離旱象，洛杉磯縣56%的區域也無旱象，不過洛縣東部有些地區還處於異常乾旱（abnormally dry），東北部部分地區還處於高一級的中度乾旱（moderate drought）。

橙縣（Orange County）全部地區，與河濱縣（Riverside County）的58%地區還處於異常乾燥，河濱縣其餘地區則屬於中度乾旱。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）71%的地區屬於中度乾旱，部分地區已經降為異常乾燥，但有些地方仍處於高一級的嚴重乾旱（severe drought）。

國家氣象局（National Weather Service）專家指出，雖然目前看來旱象已解，但先前長期乾旱的影響仍在。同時，近期的突然暴雨也可能對下游造成威脅，因為河道疏洪能量有限，上游過多水量可能超出負荷。

南加各地目前的旱情。（ABC）
南加各地目前的旱情。（ABC）

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