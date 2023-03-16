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十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

小費隨通膨暗漲 刷卡付更多

記者張曼琳／金山灣區報導
記者在買單時發現該餐廳在電子刷卡機上顯示的小費比例選項，分別為18%、20%以及22%。（記者張曼琳／攝影）
記者在買單時發現該餐廳在電子刷卡機上顯示的小費比例選項，分別為18%、20%以及22%。（記者張曼琳／攝影）

小費文化在在美國根深蒂固。在餐廳用餐後，無論是留現金還是在信用卡帳單上註明給服務生小費的金額，都十分正常。其實，不光是在餐廳，像是剪髮、美甲、美容、按摩、搬家、拿行李等這樣的服務行業，在美國都需要給予總消費金額的15%至25%來當作小費。

這樣獨特的美國文化，隨著近期全國的通貨膨脹、經濟疲軟以及科技業裁員的大背景下，普通居民生活成本不斷增高，餐廳業主也不得不因物價上漲，也提高菜品單價的同時，也有顧客發現近期不少餐廳，在刷卡機顯示的小費占比選項的最低15%調高到最低18%。這筆被上漲的小費，也更加讓食客頗感「壓力」更令外出就餐變得愈來愈「奢侈」。

舊金山灣區一家製藥公司實驗室的任職的華裔胡女士，年薪達灣區平均水平。胡女士在接受採訪時表示，對小費上漲的行為感到無奈，她說：「現在什麼都漲，除了工資不漲。」

她還表示，每次刷卡時都會仔細檢查明細，因為有些餐館會直接將小費當作服務費加入帳單，需要看清楚避免支付雙倍的小費。她還表示，尤其是在舊金山吃飯也會格外仔細查看賬單，在疫情期間舊金山市有餐廳收取過所謂的「疫情費（Covid fee）」。她通常會將這筆費用當作小費的一部分。

胡女士認為，小費應當是按照顧客心意和接受的服務而定，也應當是按照稅前的總數計算，而不是稅後。儘管，她發現了餐館帳單中的給出的小費占比選項往往為稅後的總計。

根據富比世（Forbes)」雜誌上月22日發布的相關報導，在服務行業的小費收入在過去三年的社會和經濟動盪裡，幾乎不受影響，有三分之一的人現在給小費比疫情流行前多，但剩下的大多數人給小費比疫情前少或相同。

有近四分之三的顧客，仍然根據服務質量以及服務人員無法直接控制的因素，來決定小費金額。同時有數據表示在電子刷卡機上顯示的小費比例選項，似乎鼓勵客戶留下更高的小費，幫助服務人員增加收入。

記者2日中午去到灣區某知名餐廳吃飯，在買單時發現該餐廳在電子刷卡機上顯示的小費比例選項分別為18%、20%以及22%，另外也有自定義小費和不給小費（ No Tip）的選項，另外在完成電子簽單後給出的收據，又列出了建議額外消費2%至7%。最終，稅後共消費59.86元，其中8.46元為小費。

疫情 灣區 舊金山

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