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「媽的多重宇宙」獲獎 好萊塢華裔電影人褒貶不一

記者楊青/洛杉磯報導
好萊塢資深電影人穆曉澄。（記者楊青/攝影）
好萊塢資深電影人穆曉澄。（記者楊青/攝影）

第95屆奧斯卡頒獎落幕，《媽的多重宇宙（Everything Everywhere at Once ）》斬獲包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳男配角在內七項大獎，成為華人在奧斯卡歷史上的最大贏家，華洋社群讚譽有加，好萊塢華人電影人對本届奧斯卡的評比則顯得更為冷靜和理性，對獲獎影片各持看法，褒貶不一。

•好萊塢資深電影人 穆曉澄

好萊塢一直都有華人參演和主演的電影，但是演員和創作人員主要為華人片子，不多。20多年前有《喜福會》，受到評論界肯定，但叫好不叫座，美國觀眾票房不高。2018年的《瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians） 》美國票房不錯。近年迪士尼也如法炮製，出品全非裔出演的《黑豹》，獲得不同族裔的票房豐收；迪士尼乘勝追擊，次年再推出幾乎全是亞裔的《尚氣》。此次《媽的多重宇宙》不僅票房亮眼，更前所未有斬獲奧斯卡七項，對華人和亞裔電影人是非常大的鼓舞。

不過當初參加《媽的多重宇宙》首映式，對片子獲得奧斯卡並沒有抱很大希望，我第一次沒看完就中途退場。後來各種提名出來，再次去看，應該說是看懂了，但周圍很多朋友依然表示沒有看懂。

好萊塢這些年一直強調多元化。有一年奧斯卡得獎幾乎都是白人，導致那年的奧斯卡最後變成一個話題。好萊塢多元化大趨勢可以看到政治正確影響的存在。不過文藝、藝術和媒體很難與政治分開，這不奇怪，奧斯卡近年是否也有「輪流坐莊」趨勢？可能有，比如兩名演員演技不相上下時，人們心理上可能會偏向新人，這次的女主角中，凱特布蘭琪和楊紫瓊兩人都很強，但凱特布蘭琪已兩度獲獎，評委則可能傾向選擇新人給與鼓勵。

紀錄片《要新聞自由》製片人。（記者楊青/攝影）
紀錄片《要新聞自由》製片人。（記者楊青/攝影）

•紀錄片《要藝術自由》製片人 孔長安

我感覺現在的電影不像以前電影那麼耐看。我更喜歡感動人的電影。不想評論現在的奧斯卡評選，只能說現在奧斯卡評選的趨勢和環境就是如此。我認為，如果奧斯卡的評選改變，可能會產生更多的好電影。我認為人們看電影，還是喜歡看跟自己有關係的，能夠跟人發生化學反應、能夠在情緒上被感動和起伏的好片子。我覺得現在的政治文化、尤其包括全球化平衡的關係，使得電影這個行業不能有獨立和自由的創作，只能以今天認為正確的標準來做鑒定。

電影逐漸傾向多元、宇宙、科幻、機器人的創作，使得人原有的原創風格和價值標準都發生變化，尤其是年輕人大批加入電影行業，他們對技術的控制更在意，對以電影來表達故事的價值和藝術審美與傳統有落差。我現在對好多電影看開頭就不想看了，比如這次得到七個獎的多重宇宙，沒有興趣看到最後、看到一半就出場了。從邏輯上講，影片的結構是合理的，但看不到它的血肉和層次。片子看起來很燒腦，但我沒有感到內心的觸動。

大提琴演奏朱亦兵。（記者楊青/攝影）
大提琴演奏朱亦兵。（記者楊青/攝影）

•大提琴演奏家 朱亦兵

特別尊重奧斯卡評委會的評選，也特別理解華人對《媽的多重宇宙》的驕傲，黃皮膚、華裔、中文名字，大家有一種與生俱來的文化親近感，非常理解。

我毫不質疑別人的喜歡，但就像別人不能質疑我毫不喜歡一樣。坦白說，個人不太喜歡鬧鬧的思維急轉彎。

我之所以不喜歡這個作品，是因為我不認為它能代表亞洲人的思維舉止和表達方式，這個電影的跳躍不符合我們的文化節奏感。我覺得「多重宇宙」的節奏是街頭雜耍的節奏，而不是一個表達人性和社會的複雜、豐厚、立體、生命的糾結的節奏。比如這次獲得音樂獎的影片，殺人犯和警察對峙，突然變成殺人犯和警察拉起手來跳五分鐘的舞，這是奧斯卡欣賞的特色，但我不喜歡。

好萊塢之所以強大，並不是靠每年一度的奧斯卡盛況來維持生存，好萊塢的現狀和偉大是因為無數偉大的電影和電影人的支持，滿足全人類的胃口。但奧斯卡不是滿足全人類的胃口，只是一個評選，而且是一個某一個群體主觀意識的評選，我很尊重和理解，我當然希望這届的評委是真心地喜歡他們評出的獲獎電影。

資深影評人安景夫。（記者楊青/攝影）
資深影評人安景夫。（記者楊青/攝影）

•資深影評人 安景夫

此次《媽的多重宇宙》斬獲七項奧斯卡，比我之前預測的還多一項，我認為是因為影片傳達的「良善」信息，打動了評委，包括家庭之愛、人類之愛、慈善的心靈，正是現在這個紛雜動盪的社會和時代所需要傳達一個正面的信息，會打動很多評委。此外，電影綜合了動畫、喜劇、小品、電影電視等多種表達方式，幾乎所有現代視覺和聽覺的元素都使用了，宇宙的想法天馬行空，但無論如何最後都落在「家庭」、「慈善」、「愛」上面，正是這種愛與慈善，給影片充滿了滿滿的正能量。

不難理解一些觀眾更喜歡傳統的文藝表達方式，但此電影創新表達方式，就像是畢卡索和達利(Dali)的作品，因為它改變了傳統的表達方式，可能一時讓人難以接受。

但是，我在頒獎儀式上看到名導史蒂芬史匹柏給《多重宇宙》由衷的鼓掌中，看到這位電影前輩為華人電影人創新由衷的贊賞和稱讚。

•《霸王別姬》、《活着》編劇 蘆葦

此次《媽的多重宇宙》斬獲七項奧斯卡，非常長華人志氣。這些年輕一代華人全面進軍好萊塢，他們必然會形成一股力量，非常讓人看好，無論年輕一代華人好萊塢的作為，還是美國對華人電影故事的接受程度，都非常看好。華人的歷史在美國植根深厚，但很少有特別經典的電影表現出來，這個空缺將可以大有作為。

資深電影編劇蘆葦。（記者楊青/攝影）
資深電影編劇蘆葦。（記者楊青/攝影）

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