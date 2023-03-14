奧斯卡亞裔發光 記者變粉絲

最佳男配角關繼威。(美聯社)

第95屆奧斯卡金像獎12日以華人的勝利圓滿落幕，在當晚現場新聞中心，「媽的多重宇宙」主創團隊獲得全場媒體掌聲，以致被最佳男配角的關繼威吐槽「你們到底是粉絲還是媒體？」。楊紫瓊 現場還特別回答世界日報記者的問題，用普通話和廣東話向華人社區問好，並表示這個獎對華人非常重要。

楊紫瓊12日獲獎時新聞中心就一片歡騰，在她進來接受採訪時，現場更是掌聲此起彼伏。多家媒體紛紛舉起號碼牌踴躍提問，楊紫瓊自信且睿智的應對記者們各種提問。她一身白色禮服，露出的手臂展示她作為武打明星常年的鍛煉和肌肉感。楊紫瓊讚美每個母親都是超級英雄，作為女性不要放棄，不要被年齡、社會和他人定義，要勇敢追夢，她的人生經歷就是最好的勵志代表；每個人都會遭遇困境，但每個人都是自己人生的創造者；亞裔 在美國辛苦付出，值得這樣的榮耀和更好的機會，希望未來亞裔能更加坦然和自信。

雖然最佳男配角關繼威早早宣布拿獎，但是他卻是最後才進來接受採訪。現場媒體顯然很愛他，一個勁的鼓掌歡呼，關繼威忍不住問「你們是媒體嗎？」。關繼威分享他出道時因為名字不夠美國，而被經紀人要求改名的趣事，如今他終於用回本名。談及11歲以童星出道後的起起落落，他表示，這次來奧斯卡可謂全家總動員，大家從外州專程來見證他的高光時刻。他不會忘記自己的出處和那些苦難的歲月，他在疫情期間因為沒有工作一度沒錢交醫療保險。如今他終於實現他的美國夢，他會繼續保持謙遜和感恩。