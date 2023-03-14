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加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

一分鐘看加州／規模10強震？專家：不存在

編譯胡立宗／綜合報導
聖安德列斯斷層與位移方向。（美國地質調查局提供）
聖安德列斯斷層與位移方向。（美國地質調查局提供）

土耳其2月初發生強震，身處地震帶的加州人不免擔心何時地震會再度來襲。雖然災難電影演得誇張，規模9.0、10.0的強震好像家常便飯，但是美國地質調查局（USGS）的研究認為，雖然加州還是有發生強震的機會，但是非常不可能出現規模10.0的超級地震，原因很簡單，加州不存在能夠引發10.0以上強震的斷層。

地震的原因來自於斷層地塊的摩擦。斷層的基本構造可以分為兩種：上下移動的傾向斷層，地塊一塊往上、一塊往下，因此容易出現高山；二是平移斷層，兩個地塊幾近平行地摩擦，因此地貌容易出現位移。縱貫加州的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）就屬於平移斷層，因此舊金山大地震後就曾發現整個街區北移了十幾呎。

全美來說，地震好發區域可以分美中與美西兩塊，加州、太平洋西北地區（Pacific Northwest）與阿拉斯加都處於美西的地震帶上，因為美洲大陸與太平洋板塊的活動而容易出現地震。地質調查局的統計發現，美國50州裡，42個州都在過去50年裡曾經因為地震出現過災損，因為50年是一般建築物的壽命，因此可以說一棟建物的「生命」裡至少會碰上一次強震。其中又有16個州的地震威力特別強。

地塊位移的能量並非憑空而來，而是兩個地塊長期磨擦牴觸而蓄積，到了兩個地塊都無法承受時，就會一次釋放大型能量，導致地震的發生，因此地震學家往往認為，偶爾出現規模較小的地震，反而會降低大型地震的機會。不過，以現有科技而言，人力無法引發或抵消地塊摩擦蓄積的能量，科幻片中在地底釋放核子武器的作法，在現實中並不可行。

地震造成災害嚴重度的最大變數有二：一是各地的震度，通常離震央越近震度越大；二是地質結構與建物的強度，某些地區的震災特別明顯，往往因為當地的地質結構使得震波放大，或是建築結構設計過於老舊，以致耐震度差。不過，地質調查局還是整理出地震保命六要點供民眾參考：

一、平時注意家具與物品的擺放，避免地震時傾倒或掉落。

二、先規劃好逃生路線，以及受困時如何求援。

三、事先備妥緊急存糧與飲水。

四、定期整理重要財物文件，並投保地震險。

五、地震發生時找尋可以躲避的堅硬物體。

六、可行時優先逃出建築物，至空曠處避難。

美國的地震好發區域。（美國地質調查局提供）
美國的地震好發區域。（美國地質調查局提供）

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