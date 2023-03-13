我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

選民提案遭擱置 加州仍調夏令時間

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州選民多數贊成全年遵循夏令時間，但要真的實施尚有一段路要走。(Jon Tyson/Unsplash)
加州選民多數贊成全年遵循夏令時間，但要真的實施尚有一段路要走。(Jon Tyson/Unsplash)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州再次於12日凌晨，將時鐘撥快一小時，更改至夏令時間至11月5日止。事實上，加州選民曾通過一項提案，授予立法者停止季節性時間變化的權利，並全年遵循夏令時間，然加州相關立法至今仍被擱置。

全美實施夏令時間的州，在夏令時間結束時會增加一小時，使那天有25個小時，夏令時間開始時，則將時鐘撥快一小時，當天減為23個小時。

目前除夏威夷和亞利桑納州實施永久標準時間外，美國大部分地區仍實施夏令時間。

根據2018年官方選民指南，2018年大選時，加州選民批准第七號提案（Proposition 7），該提案允許加州立法機構以三分之二票數取消夏令時間，只要符合聯邦法律。

根據加州州務卿辦公室（California Secretary of State），該提案以59.7%支持率通過。

儘管獲得選民批准，但加州夏令時間並未改變，主要原因是加州立法者尚未通過立法廢除。

2019年，聖荷西民主黨籍州議員朱感生（Kansen Chu）提交AB 7法案，旨在取消該州一年兩次時鐘變化，全州遵守夏令時間，然該案在2020年被委員會擱置。

即使加州立法者批准該法案，第七號提案的措辭，也意味著聯邦政府需同意永久切換至夏令時間。國會也出台相關法律，建議改用永久夏令時間，但這些法案至今也停滯不前。

加州 亞利桑納州 民主黨

上一則

5人刮刮樂 3中100萬 2中200萬

下一則

洛杉磯平均租金全美最高 華人疫情後返美租房嘆太貴

延伸閱讀

就讀私校 德州議員提案一人補助8000元

就讀私校 德州議員提案一人補助8000元
酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球

酒鄉到倫敦…矽谷銀行倒閉撼動全球
加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災

加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災
帕哈羅河決堤 蒙特利縣成災區 數百人疏散

帕哈羅河決堤 蒙特利縣成災區 數百人疏散
裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州

裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州
聖他克魯茲縣 連遭暴風雨重創

聖他克魯茲縣 連遭暴風雨重創

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散