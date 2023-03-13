選民提案遭擱置 加州仍調夏令時間

加州選民多數贊成全年遵循夏令時間，但要真的實施尚有一段路要走。(Jon Tyson/Unsplash)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州 再次於12日凌晨，將時鐘撥快一小時，更改至夏令時間至11月5日止。事實上，加州選民曾通過一項提案，授予立法者停止季節性時間變化的權利，並全年遵循夏令時間，然加州相關立法至今仍被擱置。

全美實施夏令時間的州，在夏令時間結束時會增加一小時，使那天有25個小時，夏令時間開始時，則將時鐘撥快一小時，當天減為23個小時。

目前除夏威夷和亞利桑納州 實施永久標準時間外，美國大部分地區仍實施夏令時間。

根據2018年官方選民指南，2018年大選時，加州選民批准第七號提案（Proposition 7），該提案允許加州立法機構以三分之二票數取消夏令時間，只要符合聯邦法律。

根據加州州務卿辦公室（California Secretary of State），該提案以59.7%支持率通過。

儘管獲得選民批准，但加州夏令時間並未改變，主要原因是加州立法者尚未通過立法廢除。

2019年，聖荷西民主黨 籍州議員朱感生（Kansen Chu）提交AB 7法案，旨在取消該州一年兩次時鐘變化，全州遵守夏令時間，然該案在2020年被委員會擱置。

即使加州立法者批准該法案，第七號提案的措辭，也意味著聯邦政府需同意永久切換至夏令時間。國會也出台相關法律，建議改用永久夏令時間，但這些法案至今也停滯不前。