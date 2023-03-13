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洛城取得「促進住房」認可 加快補助

編譯組╱沙加緬度12日電
紐森宣布洛杉磯獲加州「促進住房」認可。圖為洛杉磯一處新建住宅。(Getty Images)
紐森宣布洛杉磯獲加州「促進住房」認可。圖為洛杉磯一處新建住宅。(Getty Images)

加州州長紐森日前宣布，洛杉磯市積極配合州府，以更快的速度，興建更多住房，得以正式取得「促進住房」認可 (Prohousing designation)。取得認可的加州縣市將更有機會取得州府住房基金補助。 

紐森說，加州面臨住房危機，急需在加州各地興建更多住房，因此他非常感謝洛杉磯市以及貝斯市長 (Mayor Karen Bass) 積極參與房屋開發計畫，共同處理加州住房危機。他並且希望加州各城市均能全力以赴，共同應付住房危機。

加州住屋與社區發展局 (Department of Housing and Community Development, HCD) 管理目前房屋基金計畫。取得「促進住房」認可縣市，將可取得積點數，這將讓他們更容易申請到開發房屋經費。目前加州共有11個縣市取得「促進住房」認可。

紐森與洛杉磯貝斯市長經由遠距會議，通知貝斯洛杉磯取得「促進住房」認可。

加州商務、消費者服務、住屋 (the Business, Consumer Service and Housing Agency) 局長拉米雷茲 (Castro Ramirez) 指出，加州朝更繁榮、公平的方向邁進時，其中一個最重要的工作就是發展可負擔住房，州府讚揚洛杉磯市府制訂政策，落實加速開發住屋，同時降低房價，造福洛杉磯民眾。

加州縣市必須展現倡導多項政策，才能得以取得「促進住房」認可。這些政策包括倡導發展多家庭房屋、在一般工作與公共交通地帶發展住房、另在一般排除低收入或有色族裔社區開發可負擔住房等多項、有助於氣候變遷與民眾生活的促進住屋政策。

洛杉磯市長貝斯指出，洛杉磯將興建更多住屋，並且加快營建工程速度，盡可能處理目前住房危機。她並且感謝紐森州長、拉米雷茲局長等人，將洛杉磯城市發展引進新的方向。取得「促進住屋」認可的社區，將可申請更多其他基金，加速興建可負擔住屋。

住屋與社區發展局主任主任維拉斯奎茲 (Gustavo Velasquez) 恭賀洛杉磯成功取得「促進住房」認可。這些社區城市將更容易展開新屋營建工程，這對地方開發商而言，也是一大好消息。

紐森2月間宣布沙加緬度市、普萊賽縣 (Placer County)、以及東灣艾爾賽利度市 (El Cerrito) 成功取得「促進住房」認可。

加州 洛杉磯 紐森

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