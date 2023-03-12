聖他克魯茲縣 連遭暴風雨重創

冬季風暴造成聖他克拉魯茲縣海灘堆積大量浮木和瓦礫。（美聯社）

加州 本周末又有風暴 來襲，聖他克魯茲 山脈（Santa Cruz Mountains）再度首當其衝。這場風暴吹倒了樹木和電線桿、引發了土石流、迫使居民撤離家園。加州中央海岸似乎成為這個異常潮濕的冬季的主要目標，一連串風暴讓許多地區難以從災情中復原。

一向以多雨著稱的聖他克魯茲山脈今年冬季遭受氣候重創。由於山脈朝向西和西南方，意味著它容易受到來自太平洋風暴的正面攻擊，而它相對陡峭和高聳的地形也加強了濕氣上升，導致形成更多雲霧和雨水。

本身是聖他克魯茲縣居民的聖荷西州大環境研究教授馬爾瓦尼（Dustin Mulvaney）說：「聖他克魯茲山脈擁有可獲得大量雨水的絕佳條件。」

此外，氣象學家努爾（Jan Null）表示，由於今年噴射氣流的位置比往年稍微偏南，得以將太平洋上的風暴氣團直接注入聖他克魯茲地區。他說：「風暴路徑對中加州的影響，比對北加州的影響更大。」

根據氣象局數據，自去年7月1日到今年3月初，聖他克魯茲市北部的Bonny Doon區的降雨量已累積至63.26吋，在過去20年裡，僅次於2016和2017年水年的降雨量94.70吋。

聖他克魯茲山脈受災最嚴重的是1981和1982年冬季，一場猛烈的暴風雨引發了惡名昭彰的愛溪（Love Creek）土石流，造成十人被掩埋。根據數據，這個水年的總降雨量為79.35吋。

根據聖他克魯茲縣的統計，今年年初的風暴造成該縣財產損失高達1億1600萬元，數百棟房屋遭到毀壞，至少160棟房已不再適合居住，大部分位於聖他克魯茲山區。這場災難也使拜登總統罕見親赴聖他克魯茲縣視察災情。拜登總統10日再次宣布加州進入災難緊急狀態，承諾撥出更多資金協助災區復原。

由於暴雨造成河水暴漲，聖他克魯茲縣索奎爾（Soquel）North Main Street一個路段9日被河水淹沒，最終造成崩塌。