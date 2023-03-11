加州降買房壓力 首購首付補助20%

加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

繼去年的購房首付補助之後，加州 政府又為首次購房者推出了新的補助計畫。 6日加州住屋金融機構 (the California Housing Finance Agency，CalHFA) 發布公告，為首次購房的買家提供高達房屋價值20%的首付款補助。業內人士指出，此次補助的申請條件更為寬鬆，受益人群將更廣。

此次加州新推出的首付款補助計畫將於3月27日正式啟動，首次購房者可獲得最高20%首付款補助，並且無需支付任何利息。只有當未來屋主出售房屋時，才須向加州政府償還補助金以及來自房屋增值部分的相應金額。

對於收入處於購房地區中位數 (AMI) 80%-150%的借款人，政府享有20%的增值部分；而收入位於購房地區收入中位80%以下的借款人，政府享有15%的增值部分。並且屋主所歸還的補助金以及增值部分，也將重新被放回加州政府的補助資金池中，再次發放給其他申請人。

以加州住屋金融機構給出的圖例來說，一棟價值為50萬的房屋，屋主在購房時獲得10萬元補助金(房價的20%)。當該房屋以64萬的價格出售時，即增值14萬，應償付加州政府的金額為10萬元的補助金以及增值部分的20%，合計共12萬8000元。

對於此次加州政府推出的首付款補貼新計畫，超越貸款 經紀人Vivian Chen表示，此項計畫對於首次購房者來說是個非常好的消息。這個政策不僅面向整個加州地區，覆蓋面非常廣；同時對補貼對象收入的要求相比之前寬鬆了很多，不再只是針對低收入 群體。

首付款補助計畫的收入限制。（資料：加州住屋金融機構；記者趙健／製表）

只要收入不超過所購買地區中位數的150%的人群，均有機會申請。比如，洛杉磯地區不超過18萬元，橙縣不超過23萬5000元，河濱縣和聖伯納迪諾地區不超過17萬3000元，聖地牙哥不超過21萬1000元。

另外，此項補助人資格的審核中，只以貸款申請人的底薪為評定標準，並不包括獎金和加班費部分。而且即便房屋產權歸夫妻二人所有，只要申請人是其中一方，就只按照此一人的收入標準核定。

在申請人範圍上，除普通上班族外，自僱人士和業主也可以申請，包括那些在疫情期間工作中斷的購房者。不過，值得注意的是，首付補助的目的是協助中低收入人群購買自住房，所以享受補助購屋者不得將房屋用來出租。

購房者的淨值增長示意圖。（超越貸款）

同時，申請人也不必過於擔心申請補助時的市場利率水平。因為此項補助貸款雖為固定利率，且只有30年的期限，但貸款申請人可以在購房後選擇合適時點進行重新融資(Refinance)。

Vivian還補充，依據這項補貼新政策中涉及的首付比例描述，除去20%的補助金額，借款人自己至多付10%的首付款。另外，此項補助金為貸款的第二順位(second mortgage)，除可以用來作為首付款外，還可用於購房手續費，在屋主不出手房產、不做產權更變時無需支付任何費用。目前，預計補助金的申請時長在20至30天左右。