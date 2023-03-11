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杭廷頓灘市限制住房開發 加州提告

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州檢察長邦塔9日對杭廷頓灘市（Huntington Beach）阻撓加州經濟適用住房法律的行為，對該市提起法律訴訟。（KTLA 5）
加州檢察長邦塔9日對杭廷頓灘市（Huntington Beach）阻撓加州經濟適用住房法律的行為，對該市提起法律訴訟。（KTLA 5）

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)9日在視訊記者會上宣布對杭廷頓灘市(Huntington Beach)阻撓加州經濟適用住房法律的行為，對該市提起法律訴訟。

邦塔說：「沒人可挑選他們想要遵守的法律，我們替杭廷頓灘市提供許多合規方式，但他們忽略它。」

依據KTLA 5電視台報導，杭廷頓灘市在7日舉行的市議會上，以四票對三票否決所謂「建築商補救措施法」(builder’s remedy law)，該法允許開發商在沒有城市批准的情況下，在任何沒有住房計畫的城市建造住房，但其中20%新單位需屬於負擔得起住房。

該市今年2月，獨立屋中位數房價為84萬5500元。該市也通過一項新的附屬住宅單元(加建屋，accessory dwelling unit ，又稱ADU)申請禁令，這是「加州住房機會和更多效率(California Housing Opportunity anad More Efficiency，HOME)法案」制定的法律程序。

邦塔說，「制定這些法律是為了解決我們關鍵住房需求，讓更多家庭能自助，同時幫助我們州應對嚴重的住房短缺問題。」

杭廷頓灘市長斯特里克蘭(Tony Strickland)仍計畫捍衛城市的地位。

他在7日議會上強調說：「我們在這個國家有制衡制度。當我們認為州政府越界時，我們有一條途徑，這條途徑就是法院」他並稱，HOME住房法是「對郊區的戰爭」(war on suburbia)。

加州州長紐森(Gavin Newsom)與邦塔和加州住房和社區發展廳（Department of Housing and Community Development）當天在記者會上表示，這個問題歸根結底是負擔能力。

他說：「杭廷頓灘市是加州和美國景色最壯觀的地方之一，這是個美麗社區，令人難以置信的是，沒有得到市議會良好服務。」紐森表示，該州承諾到2030年建造250萬套住房，其中100萬套是提供低收入居民負擔得起的住房。

加州 紐森 低收入

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