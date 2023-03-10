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電池供應問題 恐延遲電動車政策

編譯組／綜合報導
電動車當務之急，是製造更便宜、更快充電、更耐用的電動車電池。(Getty Images)
電動車當務之急，是製造更便宜、更快充電、更耐用的電動車電池。(Getty Images)

加州致力於達到全球首個汽車零排放目標，面對包括國際人權、環境問題、全球資源限制與快速發展技術等問題。當局政策執行障礙與消費者意願不高，增加了加州朝向全電動車的過渡期挑戰，然而，電池供應問題可能是啟動後化石燃料革命的最關鍵因素。

若不能為電動車提供安全、可負擔與高效能電池，可能意味著加州無法實現具有里程碑意義的目標：2035年之前逐漸淘汰汽油發動車種。電動車當務之急，是製造更便宜、更快充電、更耐用的電動車電池。

由於有85%電動車電池在中國生產或組裝，如何擺脫其控制，也是挑戰之一。此外，還需發現稀土礦物的新來源，期以取代勞動力不安全且環境管理不佳的各國鋰礦採集，以及人權組織調查兒童徒手開採鈷礦礦石。

達到全電動車目標之前，必須克服潛在全球供應鏈中斷、材料價格上漲、地緣政治聯盟變化，以及對傳統汽車產業重組。電動車電池材料來自世界各地的礦山與工廠，包括非洲、澳洲、南美洲與亞洲。未來採礦探勘計畫可能在北極圈與地球深海海底進行，以開採稀土礦物。

各家汽車製造商正加快電動車開發與生產，部分車商已宣布計畫停止銷售汽油發動汽車與柴油車，並將車種電氣化。例如，通用汽車(General Motors)設定2035年電動車目標；Volvo與賓士(Mercedes)設立於2030年實現全面電動車。福特汽車則已做出2035年在歐洲銷售車型實現電氣化的承諾。

但是，汽車製造商面對許多障礙。數十年來，加州官員規劃電力未來藍圖，期望實現可持續、無碳、更環保且價格合理的潔淨交通。欲達到目標，必須解決電池供應問題。目前最受歡迎技術是鋰電池，但在其生命周期可能髒污且危險，從智利到澳洲的礦山、到中國與韓國的電池工廠，以及可能洩漏有毒物質的垃圾掩埋場。

戴維斯加大交通研究所教授史柏林(Daniel Sperling)表示，航空委員會與州府官員並未充分考量全球市場波動、疫情影響與產業抱持態度，美國汽車工業落後，在接受電動車市場進行緩慢，材料供應鏈問題挑戰重重。

為解決全球性問題並有助於免受供應鏈波動影響，部分車商直接投資礦山，並與電池製造商合作或建立自己工廠。例如Tesla對材料與電池製造嚴加控制，處於有利地位，可避免供應鏈與電池供應中斷。

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